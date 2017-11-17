图片版权 Reuters Image caption 中国派特使访朝，并未意味着朝鲜在核问题上的姿态有所改变。

中国特使将在周五（11月17日）出访朝鲜，在中美寻求共识阻止金正恩政权发展核武项目的背景下，这一举动受到各方关注。

中国官方新华社在11月15日宣布这一消息时称，中共中央总书记习近平特使、中共中央对外联络部部长宋涛将于11月17日"赴朝鲜通报中共十九大情况并访问朝鲜"，此外未有提及更多。

朝鲜官方朝中社也在同一天发表了中共中央总书记习近平特使、中共中央对外联络部部长宋涛"即将对朝鲜进行访问"的消息，但未明示访朝日期。

习近平在10月的中共十九大会议上进入作为党总书记的第二个五年任期，他从未与朝鲜领导人金正恩见面。

而宋涛将是2015年10月时任中共中央政治局常务委员刘云山出席朝鲜劳动党创建70周年纪念活动以来首次正式访问朝鲜的中国部长级高官。

中国外交部发言人耿爽在周三的例行记者会上对媒体表示：“据我了解，访问期间，中朝双方还会就中朝两党两国关系等共同关心的事宜交换意见。”

对于宋涛访朝期间的具体日程安排，中国外交部和官方媒体均未有透露。

"大动作"还是例行公事？

这一消息公布发生在美国总统特朗普（Donald Trump）刚刚完成上任后首次访华行程之际，而与中国在应对朝鲜核问题上寻求共识与合作，是特朗普此次访华的重要议题之一。

周四，特朗普在推特（Twitter）上发帖称：“中国将派出特使及团队去朝鲜——一个大动作，我们来看看将会发生什么！”

金正恩政权在最近多个月接连进行核武和导弹试验，引发全球对安全的疑虑，特朗普一直呼吁亚洲各国共同合作应对朝鲜核武威胁。

不过，对于此次特使访朝，中方未有具体提及任何与朝鲜核问题有关的议程，甚至宋涛是否将会和金正恩见面亦未明确说明。

中国共产党在五年一届的代表大会之后向朝鲜劳动党通报会议情况是一种惯例。

在2007年和2012年的党代表大会后，中国均派出特使赴社会主义国家越南、老挝和朝鲜通报党代会的情况。而宋涛已经在今年10月底访问了越南和老挝。

2007年10月21日十七大闭幕后，10月29日至30日，时任中共中央政治局委员、中央书记处书记、中宣部部长刘云山访问朝鲜，向朝方通报中共十七大情况。30日，时任朝鲜劳动党总书记金正日在平壤会见了刘云山。

2012年11月14日中共十八大闭幕后，当月29日至30日，时任中央政治局委员、全国人大常委会副委员长兼秘书长李建国访问朝鲜。30日上午，朝鲜最高领导人金正恩在平壤会见了李建国。

不过，作为特使在2007年访朝的刘云山和2012年访朝的李建国都是权力排名25位之内的中共中央政治局委员。观察人士认为，相比之下，在中共十九大上当选为中央委员的宋涛特使等级低了一级。

“中共十九大引起国际社会高度关注，”耿爽在周四再被媒体问及特使访朝行程时这样回应。

“我们同社会主义国家政党有着在党代会后相互通报情况的传统。我想无论是向越南、老挝还是向朝鲜派出特使通报情况，都是根据双方协商作出的安排。”

韩国的韩民族日报说，中朝高层官员交流中断已久，宋涛部长访朝能否为冰封的中朝关系带来转机，是众人关注的焦点。

朝鲜在核问题上接连违反联合国协议的行为，日益引发各国不满，甚至导致和一直被认为是朝鲜盟友的中国关系转趋恶化。

朝鲜核问题引外界关注

中国已经开始了与联合国一致的对朝制裁行动，对朝鲜煤炭、铁矿石以及纺织品等实施贸易禁令，并且限制与朝鲜之间的石油贸易，但是对于更强硬的可能会导致金正恩政权瓦解的措施，中国则一直持谨慎态度。

对于特朗普访华后中国在朝核问题上的立场，耿爽表示：“中方在朝鲜半岛核问题上的立场是一贯的、明确的。我们坚持实现半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题。”

他还强调，使用武力不是解决朝核问题的选项。

朝鲜官方朝中社此前也发布消息确认了宋涛将访朝，但这并未表明，朝鲜在核武项目上的姿态有所改变。

11月15日，劳动党党报《劳动新闻》指责特朗普，称他在访亚期间在韩国国会发表的演讲是“对我们最高尊严的恶毒亵渎”。

图片版权 AFP Image caption 刘云山在2015年访朝出席朝鲜劳动党成立70周年阅兵式

中国高层官员近十年访朝