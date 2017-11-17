津巴布韦危机：“政变”后穆加贝首公开露面
- 2017年 11月 17日
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军队接管津巴布韦后，总统穆加贝周五首次公开露面。
穆加贝出席于首都哈拉雷举行的一场毕业典礼。
穆加贝这几天遭到软禁。穆加贝今年93岁，谁人会继承总统之位掀起党内纠纷，军队作出行动介入。
军队周五说，正与穆加贝沟通，并将会尽快向公众交代会谈结果。
路透社引述在场人士报道，穆加贝于毕业典礼发表演说后，得到不少掌声。
他的妻子格雷斯并没有到场。
BBC驻南非记者安德鲁·哈丁（Andrew Harding）在津巴布韦报道说，总统出席毕业典礼是每年的传统，但没有多少人预期他被软禁后能出席典礼。他与出席人士一起唱国歌、并走红地毯。
穆加贝上星期将副总统姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）解职后，军队作出行动。