脱北士兵体内“发现大量寄生虫”

图片版权 Getty Images Image caption 绦虫等寄生虫可以在人类的消化系统内存活（资料图片）

一名朝鲜士兵早前在板门店越过分界线投奔韩国时，被其他朝鲜士兵枪击受伤。为他治疗的韩国医生表示，他们在这名士兵的体内发现“大量”寄生虫。

韩国医生透露，这名士兵目前情况稳定，但他体内的寄出虫感染他的伤口，令情况恶化。

这名士兵的情况，让外界得到罕有机会一探朝鲜国内的情况。李国宗医生向记者表示，从这名士兵体内移除的寄生虫最长27 厘米，他当医生20多年来，从没见过这种事情。

人类通常怎样感染寄生虫？

人体长寄生虫，通常是因为吃了受污染的食物或是被昆虫咬。一些寄生虫也会穿过皮肤，进入体内。

这名朝鲜士兵大概是因为吃了受污染的食物，才会让寄生虫进入体内。

朝鲜有很多地方利用人类粪便来当肥料，种植农作物。如果这些粪便前没有经处理，而种植出来的疏菜未经煮熟便被吃下去，寄生虫便有可能透过这些食物进入这名士兵的身体。

感染不同的寄生虫会有不同的后果。一些寄生虫并不会令人有发病的象征，但是一些却可能会致命。新加坡南洋理工大学生物科学系教授普赖泽尔（Peter Preiser）对BBC说，这些寄生虫大多从人体偷取养分。

他指，因此虽然许多病人并不会感到自己发病，但这仍表示他们并不健康。他说：“简单点说，被寄生虫感染的人都不健康。”

图片版权 EPA Image caption 该名朝鲜士兵被送到韩国的医院救治

这揭示了朝鲜国内哪些健康问题？

位于韩国首尔的国民大学教授兰科夫（Andrei Lankov）认为，朝鲜是个十分贫穷的国家，而与其他贫穷的国家一样，它的国民大多有严重的健康问题。

但兰科夫同时指说，与孟加拉和其他非洲国家相比，朝鲜人要比想象中健康。他认为，以朝鲜经济情况来说，朝鲜人民的预计寿命要比平均长。

他指，朝鲜没有资源去建立一个现代医疗体系，国内的医生相比其他国家的医生受的训练要少，也只能依靠落伍的器材。

他认为，朝鲜不乏医生，因此与其他经济情况差不多的国家相比，情形并不是太坏。

寄生虫会令这名朝鲜士兵生命受威胁吗？

会。感染寄生虫本身已经不是一件好事情，加上他受枪击，令情况更加恶劣。

他在板门店向韩国方向逃跑时，其他朝鲜士兵向他开火，他最少被枪击六次。事后，他被送到韩国的医院，接受紧急手术。

李国宗医生表示，他的伤口十分严重，也受寄生虫和粪便污染。

李国宗表示，他们正密切留意这名士兵的情况，防止他染上并发症。医生透露，他们在士兵的小肠发现“大量寄生虫”，包括蛔虫。

图片版权 EPA Image caption 李国宗说他当医生20多年来，从没见过病人体内有这么多的寄生虫

如果这些寄生虫跑到小肠以外的地方，情况便会变得更危险，医生也更难为他诊治。

南洋理工大学生物科学系教授普赖泽尔认为，寄生虫大概已经在士兵体内存活了许久，这表示病人的身体状况大概本身已经不是太好，如要为他动手术，危险性也将大增。

只有朝鲜有这个问题吗？

外界认为，寄生虫在朝鲜国内是个大问题。

其他发展中国家也有类似的问题。这些国家均有利用粪便为肥料，国民也习惯食用未经烹煮的蔬菜。

现存技术可以让农夫先处理粪便，令它们变成安全的肥料。但许多贫穷国家的农夫都没有这样做。

国民大学教授兰科夫认为，以朝鲜目前的情况看来，当地农民也没有先处理粪便才把它们用作肥料的习惯。这个情况多年来也是这样。

他指，这种健康问题后果可以很严重，但是朝鲜并不会承认这个问题，因为他们担心这会影响国家的形象。

兰科夫警告，如果终有一天韩国和朝鲜统一，当局将要花上“数十年的时间”来处理这个庞大的健康问题。