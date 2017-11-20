观点：摩尔性丑闻凸显美国丑陋的部落文化

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最近，与性相关的报道甚嚣尘上。更确切地说，是很多与性骚扰相关的报道。毫无意外，它们都十分肮脏，也展现出人类本性最糟糕的一面。

本周发生在阿拉巴马州的事件，堪称教科书级别。女性受害者们控诉一个颇具权力的长者，在她们还是青少年时被其猥亵。其中一个声称，她当时仅仅14岁。

罗伊·摩尔（Roy Moore）现年70岁。他正在参选下一任阿拉巴马州的联邦参议员。一些民调显示他有可能获胜。

据《纽约客》杂志报道，因为有纠缠少女的倾向，摩尔被一个当地的购物中心禁止入内。要知道，被一家购物中心禁入并不容易。

这类故事已经不少。我真诚地希望它们能够改变我们的文化。尤其在有些行业，因为不出名，这些男人并不容易被暴露出来。还有，那些在经济上高度依赖自己的工作，因为无法承担拒绝他们好色老板后产生的代价。

但是，阿拉巴马州罗伊·摩尔法官的故事揭示出了另一些与性骚扰毫无关系的问题。那就是部落文化。

在过去几天，华盛顿的共和党政客们纷纷抨击摩尔，称他应该退出参议员选举。

他们表示，比起摩尔的否认，他们更相信控诉者们。但是在阿拉巴马州，对这一事件的反应则十分不同。

图片版权 Getty Images Image caption 11月17日，摩尔的夫人在一场活动中为丈夫拉票，她说自己相信摩尔能够赢得参议院席位。

在阿拉巴马，几位共和党官员和当地的共和党委员会站出来为摩尔法官辩护。

艾德·亨利（Henry）是共和党州议员。他暗示，指控摩尔先生的女人应该被起诉，因为她们没有及时站出来，说出她们的遭遇，而让被控的性捕猎者自由行动。

阿拉巴马州比伯县共和党主席杰瑞·鲍（Pow）告诉一名记者，他会投票给罗伊·摩尔，即便这些指控都是真的。而他曾有过针对青少年女性的性犯罪。

深吸一口气，仔细思考一下这个事情——现在是2017年，一名阿拉巴马州共和党官员说他会给一个恋童癖投票。

如果放到部落文化的背景来看，杰瑞·鲍的理由着实能够揭露真相。他愿意给摩尔投票，因为他不能给民主党人投票。

杰瑞·鲍相信任何民主党人事实上都比任何共和党人更差——甚至是猥亵女孩并因此撒谎的共和党人。

这已超过虚假新闻范畴。这是在认识到事实后，将它们和垃圾一起扔掉，然后十分开心地形成自己的观点，仅仅基于无比肤浅的纯粹的偏见。

部落文化的程度延及最高层，特朗普总统对于罗伊·摩尔事件明显地默不作声，但却在发推特批评民主党人艾尔·弗兰肯（Al Franken）。

阿拉巴马州的共和党州长发声，她相信那些女人，但尽管如此还是会投票给摩尔，以为共和党争取到一个参议院议席。

令人意想不到的是，研究表明，我们都有这么做的倾向。你，我，我们的朋友，我们的孩子，我们的新闻编辑，是的，还有阿拉巴马州的人民。

政治科学家们多年来深知我们的这一特点。在2010年，两位心理学家做了一个具有标志意义的研究，表明事实难以动摇我们的观点。确实，布伦丹·尼汉（Brendan Nyhan）和杰森·瑞福勒（Jason Reifler）都表示，事实审核（fact-checking）可以让我们在自己的政治偏见上更加根深蒂固。

当有人想我们展示与我们的信念相左的证据时，我们会感到遭到围攻，反而会更加坚持己见。这貌似就是本周发生在阿拉巴马州的情形。

就特朗普而言，政治科学家最近发现选民们并不愚蠢——他们事实上能分辨一个政客是否在撒谎。但是这并不能改变他们对他的感觉。

这点变得愈发极端，因为政治变得不仅两极分化，而且具备部落文化特征。思维相似的我们结成团体，俯下身子准备为保卫我们的团体而战斗。

政治氛围越来越有毒，被社交媒体充斥使得辩论越来越个人化和恶毒，我们感到必须更强硬地战斗以保卫我们的群体。

这意味着残酷无情地攻击对手阵营，而且拒绝就我们的观点让步，即使面对不合时宜的真相，比如我们支持的人实际上是恋童癖。

我愿意相信杰瑞·鲍，相信这位阿拉巴马州议员是不诚实的。他并非真的认为一个共和党的恋童癖者比任何一个民主党人都要好。

我愿意相信，是因为另一选项太过令人惊恐。