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印度卡纳塔克邦执政的国大党，近日在邦首府邦加罗尔设立多间“英迪拉食堂”，每日供应超过20万份价廉物美的餐食。BBC记者吉塔.潘迪也体验了一回，满腹而归。

早上七点，熙来攘往的市中心市集旁一幢低层建筑门前，大批民众已经排起长龙。七点半大闸一开，排队的人们立即冲进去，场面一度有点乱，但大家很快又排起了队，摩肩接踵，人人都十分焦急。

队伍移动得很快。人们趋前到小窗，一手交钱，一手取过一或两个绿色胶币，再到另一柜位换取食物，拿起亮黄色的盘子，在餐室找位子或干脆到室外去用餐。

我也换购了几个胶币，排队等着买我的早餐。今天的菜单有蒸米糕（Idlis，南印度传统早餐咸点），米粥及椰子酱。

食物都很新鲜，既温热又美味。而更重要的是，每一盘食物售价仅5卢比（约合13美分，0.5人民币），几乎等于免费。

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“英迪拉食堂”以于1984年被刺杀的前首相英迪拉·甘地（Indira Priyadarshini Gandhi）的名字命名，自今年8月中开业以来，一直人头汹涌。

这个概念明显借自邻邦泰米尔纳德已故首长贾亚拉莉塔（J Jayalalitha）的成功先例“阿玛食堂”。去年，我曾在一间阿玛食堂用餐，那里的食物也很好吃，但英迪拉食堂的食物质素更进一步。

图片版权 Asif Saud Image caption BBC记者吉塔.潘迪亲尝英迪拉食堂的饭菜

这些食堂与西方国家的“汤厨”类似，来光顾的都是低下阶层：拿日薪的工人，司机，保安，乞丐─他们每日能赚到的只有数百卢比，甚至更少。对他们而言，每花一分钱都要三思。

在邦加罗尔一个购物商场任职保安的哈迈德（Mohd Irshad Ahmad）说，他是英迪拉食堂的常客。

“这里的食物超好吃。之前，我通常在附近一间餐厅吃饭，一顿早餐就要30卢比，现在我每顿可以省25卢比。这种食堂应该推广至邦内其他城镇才对。”

而每日到市集采购水果，拿到一间学校门外转售的勒舒米（Lakshmi）则说，英迪拉饭堂让她可以省掉每天自己做早餐的功夫。“我早上不再需要煮饭了，这让我的生活方便了很多。这里收费便宜，我负担得起，食物又好吃”。

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在附近一间分租房居住的莫罕·星（Mohan Singh）说，他一日三餐都在英迪拉食堂解决。“三餐加起来也就40卢比。出外吃饭是很贵的，之前我每天要花上140现在这样，对我而言简直是恩赐。”

一些经济分析人士认为，这些食堂对政府库房造成负担，但在这个有数亿人每日收入低于一美元的国家，政治人物很乐于推动这样的政策。

很多分析人士指，“阿玛食堂”是贾亚拉莉塔在选举中大获全胜的原因。

卡纳塔克邦下次选举将在明年初举行，设立大批“英迪拉食堂”明显是政治决定，虽然执政当局坚称推行这项政策，并非为了国大党的利益。

“我们邦的首长决定要为贫困人口提供膳食。”负责这项政策的官员拉詹（Manoj Rajan）表示。

图片版权 Asif Saud Image caption 自今年八月中开张以来，英迪拉食堂一直很受欢迎

图片版权 Asif Saud Image caption 一名印度母亲在英迪拉喂她的孩子

“这些食堂的目标是移民人口、的士司机、学生，以及没啥时间做饭的双职夫妇。但食堂当然也对所有人开放。”

今年4月邦首长宣布这项计划后，拉詹的团队就日以继夜工作，将计划化为现实。

8月16日，印度独立70周年纪念翌日，国大党副主席拉胡尔.甘地（Rahul Gandhi）专程到邦加罗尔，为食堂揭幕，称这些食堂将“让人民不再饿肚子”。

现时，邦加罗尔全市共有152间英迪拉食堂，每日供餐20万份。拉詹表示，当局计划在十一月底前，将食堂数目增至198间，每日供餐目标是30万份。

这项计划将会在明年一月，推广至全邦，共将设立300间食堂。

图片版权 Asif Saud Image caption 食物均在中央厨房准备好，再分送往不同食堂

图片版权 Asif Saud Image caption 食堂另设冷水机，洗手间及供长者使用的座椅

随着午饭时间临近，大家又开始饿了。我们转到较为富裕的地区万锦路，找到另一间英迪拉食堂再尝一顿。在这边，人流明显较少，顾客多为办公室职员及学生。

这边的菜单是热腾腾的米饭及小扁豆炖蔬菜，味道一样棒。

图片版权 Asif Saud Image caption 食堂由国大党副主席拉胡尔.甘地（左一）揭幕

常言道，要抓住一个人的心，就要先抓住他的胃。国大党期望抓住民众的胃，能令他们在选举中旗开得胜。

跟我一起进餐的文卡特斯（Venkatesh）说，人们都很担心一旦执政权易手，这些食堂就会关门大吉。

我问拉詹，如果国大党败选，这些食堂会怎样？他坚称：“不论由哪个党执政，以人民为重的政策仍会继续。”