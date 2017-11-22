BBC事实查核：怎样才算“火车晚点”？

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日本早前有铁路公司因为比预定时间提早20秒发车“郑重道歉”，其他地方的网民都看得傻眼：相比起其他地方的铁路服务，20秒的差别并不算是一回事。

日本首都圈新都市铁道公司的道歉声明指，当班列车原定当地时间早上9时44分40秒开出，但实际发车时间却提早至9时44分20秒。

声明透露，发生这件事情，是因为当班的职员让列车开出前，没有好好检查时间表。声明又指，没有顾客因此投诉。

日本的高速子弹火车平均来说晚点54秒，这个数字已经包括一些铁路公司无法控制的事情，例如天灾。

如果有铁路服务延误超过5分钟，铁路公司都会向乘客发出通知书，让他们向老板或学校解释为甚么上学上班迟到。

其他国家的铁路服务跟日本的比，谁更准时？这种比较也不是一件容易的事。

多重定义

许多国家都会公布国内火车服务有多“准时”。但如果你以为“准时”的意思就是“不晚点”，你就把事情看得太简单了。

问题的关键是，世上没有一个公认的“准时”定义。

例如，瑞士的铁路公司指，本年1月至10月开出的列车中，89.7%都“准时”。英国铁路的服务看上去似乎也不是太差：过往12个月，这个数字是88.3%。

但是，那表示英国的铁路服务跟瑞士的差不多准时吗？不是。

图片版权 AFP Image caption 瑞士铁路公司对"误点"的标准比英国、法国和德国的更严格

首个原因是因为两国对铁路服务“准时”的定义不同。在瑞士铁路公司眼中，如果列车原定时间晚三分钟才到达目的地，公司便会视这趟列车为“晚点”。但在英国铁路公司眼中，列车要晚五分钟（在一些长途服务，甚至要晚十分钟）才会被视为“晚点”。

如果以瑞士铁路公司的标准，来量度英国铁路公司的表现，英国铁路的准时率便会跌至83.7%。

双方的计算方法也不同。英国铁路公司以列车抵达终点站的时间作标准，瑞士方面则以每个乘客作标准。换句话说，他们量度每个乘客到达他们要去的地方晚了多少。

英国国营铁路公司（Network Rail）表示，他们正在研究方法，让他们可以量度每趟列车到中途站有多准时。

标准大不同

世上每个国家似乎都有自己量度列车准时度的标准。

在美国，如果一趟列车的服务距离为250英里（即约400公里）内，可最多延误10分钟而不被视为“晚点”。如果服务距离超过550英里（即约885公里），这个时间就会变成30分钟。

在爱尔兰和北爱尔兰，列车可以最多延误10分钟而不被视为“晚点”（在爱尔兰首府都柏林的DART铁路系统，这个时间是5分钟）。

而在澳大利亚，列车延误而不被视为晚点的标准在每个州都不同。在维多利亚州，这个时间在5至11分钟之间，而昆士州则在4至6分钟之间，视乎个别路线而定。

悉尼的铁路公司则只会量度繁忙时间列车的准时率。

德国更有两套“准时”的定义。今年以来，该国国内有94.2%的铁路服务在预定时间的6分钟内抵达终点站，98.9%的服务则在预定时间的16分钟内抵达。

图片版权 Getty Images Image caption 美国铁路公司指，2015年有71%的列车都"准时"，但"准时"的定义可能包括不多于30分钟的误点

伦敦帝国理工大学（Imperial College London）学者康德迪（Ben Condry）认为，比较各国铁路服务有多准时是一个“近乎不可能的任务”。

他表示，单单在计算准时度一事上，各国都已经有一些非常不同的方法和定义。

他说：“例如，如果铁路公司取消一趟列车，那趟列车应否被视为晚点，还是不应被计算在内？部份服务便取消的列车如何？如果公司有提供紧急接驳公车，那又如何计算？”

“由极端天气、有乘客不适或罢工引起的延误应否被计算在内？”

例如，台湾高铁公司表示在2015年，有99.66%的列车都准时，但这数字不包括公司控制范围以外引起的延误。

图片版权 CNS Image caption 中国的高铁网络规模要比欧洲或美国的都要大

还有其他考虑因素吗？

有专家认为只是计算“准时率”不能准确地反映一家铁路公司的服务质素。

赫里奥特－瓦特大学（Heriot-Watt University）教授比蒂特吉（Umit Bititci）认为，计算的时候还应考虑列车迟了多少。

试想想：两家铁路公司均有95%的列车准时到达目的地，但该怎么处理剩下那5%？

比蒂特吉说，如果一家公司剩下5%的列车晚点不多于一分钟，另一家却晚点数小时，那么比较它们的服务质素时也该把这个因素反映出来。

他认为比较的时候也该检视每趟列车完整的过程。他说：“铁路公司过早发车是问题，因为这会令一些乘客赶不及坐车，但列车过早到达目的地？那倒不是问题。”