澳议员辞在野党参院职务：与南海立场有关？

图片版权 EPA Image caption 邓森在堪培拉国会发表声明后离开参议院大厅。

澳大利亚参议员邓森（Sam Dastyari）发表与在野党工党政策相佐的南中国海问题的讲话录音被曝光，宣布辞去了党内高级职务。

邓森星期四（11月30日）辞去参议院工党副党鞭和委员会主席的职务。但他将继续留在澳洲国会担任参议员。

澳大利亚多家媒体早些时候公布了邓森去年在新闻发布会上为中国南海政策立场辩护的讲话录音。

与南海问题言论有关？

邓森此前试图淡化有关言论，称那是在回答有关提问时一时兴起的回应。

在澳大利亚媒体公布的一段录音中，邓森表示，澳大利亚自身不应当涉足"数千年的历史"。

他表示，"中国的边界完整是中国的事情"。

在野党工党党魁比尔·肖顿（Bill Shorten）表示，邓森之前曾"误解了"他的评论。澳洲工党支持国际仲裁法庭就菲律宾对中国的一起涉及南中国海的诉讼作出裁决。该仲裁庭裁定中国对南中国海的一些主权声称与国际法不符。

肖顿责令邓森辞去参议院工党副党鞭和委员会主席的职位。

图片版权 Getty Images Image caption 邓森周四在澳洲参议院表示，"最近公布的录音让我震惊，因为它与我对事件的回忆相抵触"。

邓森周四在澳洲参议院表示，"最近公布的录音让我震惊，因为它与我对事件的回忆相抵触"。

澳洲费尔法克斯传媒（Fairfax Media）率先揭发邓森接受中资公司捐款的消息。

据悉尼晨锋报报道，澳洲费尔法克斯传媒此前还披露说，这位新州参议员曾在去年警告与中国有联系的政治捐助者黄向墨，称他的电话很可能被包括美国政府在内的政府机构窃听，并提议他们将电话留在屋内，两人到外面讲话。

去年曾辞任前排议员

报道称，那次会面发生在去年十月，地点位于黄向墨在悉尼郊区莫斯曼的住宅内。因为与黄向墨来往的问题，邓森那时刚辞去前排议员几个星期。

悉尼晨锋报称，澳洲安全情报机构当时刚向包括工党议员在内的政坛资深人物做完简报，称该机构正在关注与中国政府有不透明关系的商人黄向墨。

据费尔法克斯传媒获得并在周三公布的录音显示，在2016年年中，邓森曾无视工党立场，为中国在南中国海问题上的立场发表辩护。

就在去年，邓森因接受外国捐款而辞职，有关捐款丑闻涉及一些中资公司。2014年，邓森容许中资公司玉湖集团为他缴付法律费用，因此备受批评。邓森亦承认曾要求一间中资公司为他缴付个人旅行费用，涉及金额约1670澳元（约1280美元、956英镑）。

目前澳洲法例并没有禁止政党接受外国政治献金，政府官员亦表示无意改革政治献金制度，但多宗报道引起广泛关注。

邓森曾经表示南海问题是中国的内政，偏离了澳洲政府与其所属工党的立场，因而受到抨击，并被指是中国付钱给他表态。

邓森后来澄清支持工党的政策。在恢复其政治形象后，他在今年二月份被任命为工党副党鞭。