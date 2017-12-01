扑朔迷离 报告指金正男遇刺时背包有解药

图片版权 AFP Image caption 从少年时期开始，金正男就长期生活在国外，远离了朝鲜政治中心

据报，朝鲜领导人金正恩的同父异母长兄金正男在马来西亚被人以VX神经毒剂施袭时，他的背包里装着这种毒剂的解药。

马来西亚传媒引述一份毒理报告指，当局在他的背包里找到12瓶阿托品（Atropine），可以用来纾缓VX神经毒剂带来的症状。

马来西亚《星报》报道，一名医生在当地法庭作供时表示，当局早前把那些阿托品交给她做化验。

她说，当局在3月10日把阿托品跟其他七件证物交到她手上，要求她做毒理化验。

金正男在今年二月在马来西亚首府吉隆坡一个机场，被两名女子把VX神经毒剂抹到他的脸上，随后死亡。

该两名嫌疑犯分别是越南籍段氏香（Doan Thi Huong，28岁）和印尼籍艾希亚（Siti Aisyah，25岁）。她们辩称当时以为是在拍摄一个恶作剧电视节目。

图片版权 Reuters/AFP Image caption 嫌疑犯段氏香（左）和艾希亚（右）如被法庭入罪，可能会被判死刑

机场监测片段显示，她们在机场的离境大堂走近金正男，随后把一些东西盖到他的脸上。

朝鲜当局否认与事件有关，但马来西亚检方指，案件中有四名朝鲜男子参与。

金正男与他的家人鲜有联系。他大多时间都住在中国大陆、澳门和新加坡。他过往曾批评金氏家族在朝鲜的极权统治。在2012年，曾有著作引述他批评朝鲜领袖金正思欠缺领导才能。