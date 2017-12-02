特朗普前顾问弗林承认向联邦调查局撒谎

图片版权 Reuters Image caption 美国前国家安全顾问迈克·弗林是迄今为止被起诉的政府最高级官员。

美国前国家安全顾问迈克·弗林（Michael Flynn）在法庭上认罪，承认在唐纳德·特朗普成为总统之前几个星期与俄罗斯大使会面的事件上向美国联邦调查局（FBI）撒谎。

弗林遭到特别检察官罗伯特·穆勒（Robert Mueller）的起诉。这是穆勒检察官对俄罗斯干预美国2016年大选事件（即所谓"通俄门"事件）展开调查的一部分。

弗林是迄今为止被起诉的政府最高级官员。弗林透露，他正配合穆勒的调查。

重要的是，弗林对检察官发表的声明似乎牵涉到一个更高级别、但尚未透露姓名的特朗普团队官员，这表明了穆勒可能的调查方向。

多家美国媒体表示，现在被媒体聚焦的高级官员是特朗普的顾问和女婿贾里德·库什纳（Jared Kushner）。

图片版权 William J Hennessy Jr Image caption 弗林在华盛顿特区的一个联邦法院出庭时承认，他有意向联邦调查局提供了"虚假、虚构和欺诈性的陈述"。

法庭上发生了什么？

弗林在华盛顿特区的一个联邦法院出庭时承认，他有意向联邦调查局提供了"虚假、虚构和欺诈性的陈述"。

据法新社记者来自法庭的报道说，法官接受了弗林的认罪请求，并说他不会面临审判。

弗林在事后发表声明说，"我今天在法庭上承认了我的错误行为，我信仰上帝，我正在努力把事情搞好"。

弗林表示，"我认罪并同特别检察官办公室合作，反映了我为了我的家庭和我的国家的利益做出的决定。我对我的行为负完全责任"。这位美国退役陆军中将不太可能在狱中服刑超过六个月时间。

白宫后来发表声明说，"除了弗林以外，任何人都不涉及认罪或受到指控"。而记者会后的总统见面会也被取消。

图片版权 Getty Images Image caption 弗林事件会让特朗普和俄罗斯的关系更加受人关注。

当联邦调查局特工陪同弗林走出法庭时，几名抗议者高呼"犯罪分子"、"把他关起来"，这些口号与他去年在共和党大会期间针对希拉里·克林顿的口号相互呼应。

针对弗林有哪些指控？

去年，弗林在担任白宫国家安全顾问仅仅23天之后宣布辞职。当时，他已被联邦调查局质疑并受到询问，弗林被指误导白宫在特朗普上台前的过渡时期会见了时任俄罗斯大使谢尔盖·基斯利亚克（Sergei Kislyak）。

而就在一个多星期前，美国媒体表示，弗林的法律团队已经告诉总统的律师，他们不能再讨论这个案子了，这提示他已经开始和检察官合作了。

你的器材不支持播放多媒体材料 美国国家安全顾问弗林刚上任23天就被迫辞职。此事刷新了记录，但并非什么好的记录。

目前还不清楚为什么弗林不向调查人员说实话。不过，在新总统上台前的过渡期间，美国公民私下在未经美国政府许可或参与的情况下进行外交活动是非法的，而弗林当时正属于这种情况。

迈克尔·弗林在起诉书中被控：

虚假地告诉FBI特工，在2016年12月29日左右，他没有要求基斯里亚克"不要因为美国当天对俄罗斯实施的制裁措施而将局势升级"

不记得基斯里亚克后来告诉他，由于其要求，俄罗斯正在缓和对制裁的回应

虚假地声称，他在2016年12月22日前后没有要求基斯利亚克"推迟就一项待定联合国安理会决议举行投票，或驳回有关待定决议"。此次讨论发生在奥巴马政府决定不否决一项相关决议前一天，该决议认为以色列在巴勒斯坦被占领土上的定居点"没有法律效力"

对土耳其政府参与和监督的一个项目做出虚假陈述，而他的情报公司正在参与该项目

弗林并非首位遭到起诉的前特朗普政府官员。

就在10月份，特朗普的前竞选经理保罗·马纳福特和他的生意伙伴里奇·盖茨被控在与乌克兰打交道时阴谋欺骗美国（双方均否认相关指控）。另一位前助手乔治·帕帕多普洛斯也承认对联邦调查局特工做出虚假陈述。