东京神社曝武士刀砍人案酿三死

图片版权 Kyodo/Reuters Image caption 东京"富冈八幡宫"神社以八月的夏祭闻名

日本传媒报道，东京著名​​神社“富冈八幡宫”疑因继承问题爆发冲突，造成三人死亡、一人受伤。

共同社引述日本警方称，疑凶被指在其姊、神社女宫司（相当于寺庙的住持）下车时将她杀害，之后再杀害一名与他一同埋伏的女子，之后自杀。女宫司的司机亦在事件中受伤。

《日本经济新闻》道，凶害现场发现染血的武士刀及军刀。

家族争夺战

当地媒体称，今次凶案源自神社宫司富冈长子（58岁）与其弟富冈茂永（56岁）之间，因继承问题造成的长年不和。

富冈茂永于1990年代继承父亲，成为神社宫司，但2001年被开除，其父再度出任宫司，并提拔女儿富冈长子为二把手。

之后，富冈茂永曾向姐姐发恐吓信，并因此于2006年被捕。

父亲于2010年退休后，富冈长子接棒成为宫司，但未能获得当地神社联合组织的认可，因此脱离联合组织。

神道教是日本的传统宗教。富冈八幡宫的历史可追溯至1627年，该社每年八月举行的“深川八幡祭”是江户（今东京）三大祭典之一。

根据官网，富冈八幡宫是“劝进相扑”的发源地之一。举办相扑赛事以吸引游人及捐款的做法，至今仍是不少神社的传统节目。