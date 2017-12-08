朝鲜"幽灵船"被冲上日本海岸的背后

图片版权 Reuters Image caption 11月发现的“幽灵船”上安装了用于吸引鱼群的灯泡。

过去几年，神秘的"幽灵船"不断被冲上日本的西海岸，它们被认为是来自朝鲜的渔船。

许多船上只有尸体或骷髅，但最近几个月里发现的船上，还有一些绝望的朝鲜船员依然存活。

这些"幽灵船"是什么？

之所以被称作"幽灵船"，是因为这些船只在日本西岸被发现时通常都是空的，或者只有尸体在上面。

但在2017年，一些被冲上岸的船只被发现还有活着的船员。

11月，在由利本庄码头发现的一艘船上有八名男子还活着。 他们表示，自己是来自朝鲜的渔民，在海上遇到麻烦。

另一艘被日本海岸警卫队发现的船上有10名船员。

这些船只看起来快要散架，结构简单，没有安装现代的引擎和导航系统。

它们从哪儿来？

因为大多数船只空着或只有尸体，最初并不清楚它们来自哪里，但一些观察者推测，这些是朝鲜的渔船，主要在寻找帝王蟹，鱿鱼和沙鱼。

一些船上的韩文标识表明，它们属于朝鲜军队所有。而军队深度参与了朝鲜的捕鱼业。

那些存活的船员证实他们来自朝鲜。 其中一艘在11月获救的船只上也有一块牌子，显示它属于军方。

毫不意外，朝鲜方面从未提起过这些失踪的船只。

图片版权 Reuters Image caption “幽灵船”上的装备都非常简单

船员是如何死的？

当有尸体的船被冲上岸时，日本官方试图调查死因。 但是由于这些尸体处于腐烂分解的状态，所以通常不可能确定死因。

在冬季的几个月里，船上的食物很少，暴晒和饥饿最可能成为他们的死因。

冲上岸的木船老旧沉重，既没有强大的现代引擎，也没有GPS导航系统。

如果他们过于冒险或者被风吹离航线，他们就会失去方向，但即使他们知道方向，也很难抵御洋流。

据法新社报道，迄今为止，2017年已有40多名朝鲜渔民获救。

他们是叛逃者？还是间谍？

有人提出，这些水手可能是叛逃者，他们试图越过日本海以逃离平壤政权。

但活下来的船员却要求被送回朝鲜。

而且，一路航行到日本比驶往韩国的路线要远得多，也更危险。

关于他们是间谍的猜测也被认为不太能。因为尽管有几名水手活着，但大部分的船只仍然空着或者只有尸体。

图片版权 Reuters Image caption 八个人的遗体在一艘船上被发现，其中有些已经变为白骨。

11月，在日本海岸警卫队发现并接走这批存活的船员之前，他们就已经掠夺了海岸上一个小型的避难所。

这个为被困日本船只所设立的庇护所遭到入侵，物资失窃，其中包括一个电饭煲和一台电视。 据当地媒体报道，当海岸警卫队后来看到朝鲜人时，他们似乎正匆匆将这些物品从船上扔掉。

据日本媒体报道，这些水手后来承认他们从避难所偷走了那些失踪的设备。

你的器材不支持播放多媒体材料 脱北者讲述他们在朝鲜的生活

为何渔民要冒此风险？

平壤的核试验和导弹试验导致国际制裁收紧，政府因此面临着提振农业和粮食供应的压力。

日本媒体提出一个假设，可能朝鲜领导层要求加大渔业捕捞量，船员们于是被迫冒险，从而实现这些目标。

去年，朝鲜将其部分领海的捕鱼权卖给了中国，这使情况更为糟糕。 当地渔民的捕鱼面积因此而减小，于是他们不得不进一步冒险去更远的地方寻找鱼类。

追求利润可能是另一个激励他们承担如此风险的原因。

在朝鲜，工人们常常保留超过国家设定目标的盈余部分。 分析人士表示，这个准资本主义制度被认为可以有效提振生产。

但是这个允许私人容留盈余的承诺也被认为驱使人们冒更大的风险来改善他们的生存状况——这很可能包括不顾一切地抓住海上的机会。