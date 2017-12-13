埃及女歌手因视频“煽动淫乱”罪被判监禁

图片版权 SHYMA Image caption 夏玛表示，她没想到会受到所有人的攻击。

埃及一法庭判处一名女歌手入狱两年，因其穿着内衣出现在音乐视频中，并用充满性暗示的方式吃了一根香蕉。

夏玛·艾哈迈德（Shaimaa Ahmed）今年25岁，艺名为Shyma。上述视频在埃及这个保守的国家引起了极大的愤慨，上月她遭到逮捕。

据当地媒体报道，本周二，她因煽动淫乱和发行不雅电影被判有罪。

该视频的导演缺席审判，也被判处两年监禁。

夏玛在被捕之前向那些以"不恰当的方式"为歌曲《I Have Issues》拍摄视频的人道歉。

她在Facebook主页上写道：“我没想到会发生这些事，也没想到我会受到所有人的强烈攻击。”现在这一页面已被删除。

去年，埃及法院判处三名女性舞者每人六个月的监禁，罪名是在音乐视频中煽动淫乱。

另一位歌手同时面临“散布挑衅性言论”的审判，因为她暗示饮用尼罗河的水可能会导致生病。

一个视频显示歌手瓦哈卜（Sherine Abdel Wahab）去年在一场音乐会上被要求唱《你喝尼罗河的水了吗》。上个月一场针对该视频的诉讼被提起。

她对此回应，“喝尼罗河会使我感染血吸虫病”，这是一种寄生虫引起的疾病。

本周一，埃及音乐家协会宣布决定禁止瓦哈卜在该国举行音乐会，禁令为期两个月。