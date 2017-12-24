朝鲜强势回应联合国新制裁：“战争行为”
朝鲜称，联合国对其最新制裁为"战争行为"。
朝鲜中央通讯社报道称，朝鲜外交部发布声明称该制裁等同于"全面经济封锁"。
报道还称，增强朝鲜的威慑力是挫败美国的唯一方法。
周五，联合国安理会针对朝鲜的导弹试射通过了新制裁决议。
由美国起草的决议获得了15名安理会成员国的一致支持。决议包括削减90%的朝鲜石油进口。
目前朝鲜已经受到了来自美国、联合国及欧盟的大量制裁。
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朝鲜的声明说了什么？
声明称，联合国最新制裁是"对朝鲜主权的严重侵犯，是破坏朝鲜半岛以及大范围区域和平及稳定的战争行为"。
"美国完全被我们完成国家核力量的伟大历史进程的成就吓住了。在对我国施压、实施最严厉的制裁的举动中，美国变得越来越丧心病狂。"
"我们会继续巩固我们用于自我防御的核威慑力，我们的目标是通过建立与美国力量均衡的核力量，来根除美国的核威胁、敲诈勒索、以及充满敌意的行动。"
安理会最新制裁是什么？
美国称，他们此前在寻找解决这一问题的外交方案，此后起草了这一新的决议：
- 石油产品一年最多进口500,000桶，原油产品一年最多进口400万桶
- 所有在海外的朝鲜籍人士必须在24个月之内回国，以限制朝鲜外汇的重要来源
- 禁止朝鲜出口机械及电子等设备
联合国此轮决议针对的是朝鲜在11月28日的导弹试射，美国称这次试射是朝鲜射程最高的。
美国总统特朗普此前已经威胁，如果朝鲜发动核攻击，美国会"彻底摧毁朝鲜"。而朝鲜领导人金正恩则称特朗普"精神错乱"。
此前有哪些决议？
上个月，美国公布了针对朝鲜的新制裁，称此举旨在限制朝鲜的核以及导弹项目的资金。
制裁针对的是朝鲜的货运以及跟朝鲜有贸易往来的中国公司。
9月3日朝鲜核试验以后，联合国也通过了新的制裁决议。
这些措施限制了朝鲜的石油进口，并且禁止了朝鲜的丝绸出口，旨在从经济来源上制裁朝鲜造武器。
此前决议有何效果？
十几年来，美国一直在针对朝鲜实施制裁，但收效甚微。
事实上，朝鲜已经声明，新的制裁只会加速朝鲜核进程。尽管联合国已经发布了系列制裁决议，但朝鲜一直在继续核试验及导弹试射：
- 2016年11月30日：联合国针对朝鲜和中国之间的煤炭交易，把朝鲜对中国的煤炭出口降低了60%，并且禁止了朝鲜的铜、镍、银、锌等出口
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