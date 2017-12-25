图辑：世界各地民众怎么过平安夜？

  • 2017年 12月 25日

圣诞已经不再只是西方传统。许多其他地区的民众都趁着节日外出，也有教徒出席传统的宗教仪式。不过，一些地方冲突依旧，没有随着节日缓和。

  • 罗马天主教教皇方济各在平安夜举行弥撒 EPA

    罗马天主教教皇方济各在平安夜举行的弥撒呼吁，外界应该关注各地难民的需要。他将难民的情况与圣经中记载圣母玛利亚的遭遇相比，指天主教教徒应善待所有来自其他地方的人。

  • 天主教北京教区主教李山 EPA

    天主教北京教区主教李山（图中）在当地主持弥撒。有香港媒体引述当地信众说，希望趁圣诞节与未信者交流。

  • 许多在北京的商场布置了圣诞装饰 EPA

    许多在北京的商场布置了圣诞装饰。中国官方《环球时报》英文版引述专家，反驳早前官方被指不让公众庆祝圣诞的报道，指“西方人不大了解中国文化的包容性”。

  • 上海信众参与圣诞游行 Reuters

    上海晚上气温最冷只有两三度，但无阻当地信徒庆祝圣诞节。图为当地一些信众参与圣诞游行。

  • 以色列和巴勒斯坦的冲突在圣诞期间仍没有缓和 AFP

    美国总统特朗普早前宣布承认耶路撒冷为以色列首都后，以色列和巴勒斯坦的冲突在圣诞期间仍没有缓和。在圣城伯利恒的BBC宗教事务记者巴希尔（Martin Bashir）引述当地商贩说，冲突令人流大减，生意下跌差不多一半。

  • 英女皇在准备在12月25日表发圣诞贺词 Getty Images

    英女皇准备在周一（12月25日）发表的圣诞贺词指，今年的圣诞，她特别想到早前发生在伦敦和曼彻斯特的多宗袭击，指这两个城市都坚强地挺过来。

  • 在英国伦敦摄政街的圣诞灯饰 BBC

    在英国伦敦摄政街的圣诞灯饰。当地警方在圣诞市集加强保安，防范袭击。

  • 设在香港商业区的一棵大型圣诞树 AFP

    香港圣诞节节日气氛浓厚，许多市民都外出欣赏圣诞灯饰。图为设在中环的一棵大型圣诞树。

  • 台湾新北市的街道都挂满了圣诞灯饰 AFP

    台湾新北市的街道都挂满了圣诞灯饰。

  • 澳大利亚居民涌到沙滩游泳庆祝圣诞 AFP

    位于南半球的澳大利亚正值夏天，当地居民涌到沙滩游泳，庆祝圣诞。

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