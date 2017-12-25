电视剧《王冠》PK真女王 谁花钱更多？

图片版权 Netflix Image caption 《皇冠》刻画了伊丽莎白二世在位早期的故事。

网飞（Netflix）最近推出了《王冠》（The Crown）第二季，这是一部关于英国皇室的时代剧，造价与售价都不菲。

有报道称，该剧第一季造价破记录地达到1亿3千万美元，不过其创作者彼得·摩根（Peter Morgan）表示，这个数字更接近两部造价的总和。

无论如何，这都是个不小的数字：平均每小时花费650万到1300万美元不等。

戏剧里女王伊丽莎白二世花的钱会比英国人真正花在女王身上的钱更多吗？

让我们一起寻找这个问题的答案，同时看一看，还有什么是搬上荧幕比现实生活花钱更多的？

女王VS《王冠》

在议员们投票决定增加英国财政部对女王的"女王拨款"（Sovereign Grant）后，女王会变得越来越"昂贵"。

2018到2019年间，女王会收到8220万英镑，相当于每个英国人花费1.25磅。

据《每日电讯报》报道，由于皇室旅行、典礼及安保支出并不在拨款覆盖范围内，皇室每年的花费会在3亿英镑左右。

这样看来，女王和她的家人还是比电视剧他们的角色花费更高。

判决结果：《王冠》预计播出六季。如果花销保持稳定，这部剧的造价会是7亿8千万美元（如果你相信传言），或是3亿9千万美元（如果你相信摩根）。最坏的情况下，皇室每年的开销可以支持三季《王冠》的制作。最好的情况下，是全部六季。

美政府研究项目VS《X档案》（The X-Files）

本月早些时候有报道显示，2007-2012年间，美国国防部在一个研究不明飞行物（UFOs）的秘密项目上花费了2000多万美元。

这个消息有些可疑。直接打电话给Mulder和Scully（X档案里的人物）不是更便宜吗？

这取决于他们工作效率有多高。

美剧《X档案》在90年代大受欢迎，这部电视剧讲述的是美国FBI探员们调查超自然现象的故事。根据互联网电影资料库（IMDB），该剧前五季每集花费超过150万美元。换算到美国国防部开始行动的2007年，考虑到通货膨胀的因素，每集的花费相当于210万美元。

图片版权 Fox/Getty Images Image caption 《X档案》里的特工Mulder和Scully比五角大楼更胜一筹。

判决结果：美国国防部可以借调剧中勇猛的特工大约九集半的时间。这么做值得吗？有可能。Mulder和Scully遇到的外星人数量：几个。美国政府遇到的数量：至今还没有……

泰坦尼克号VS电影《泰坦尼克号》（Titanic）

1997年，史诗般灾难爱情片《泰坦尼克号》（也译作《铁达尼号》）引得所有人为之心碎，席琳·迪翁（Celine Dion）的歌曲也传遍大街小巷。

莱昂纳多·迪奥卡普里奥（Leo DiCaprio）和凯特·温斯莱特（Kate Winslet）用悲情恋人恋人杰克（Jack）和露丝（Rose）的角色收获了大家的喜爱，而11座奥斯卡奖杯的背后是2亿美元的投资。

那电影和真的邮轮相比，谁花的钱更多呢？

真正的泰坦尼克号从1909年开始建造，据估计，建造与装饰工作共花费750万美元。换算到该电影上映的年代，这笔钱相当于1亿2700万美元。

判决结果：好莱坞大片的造价更贵。看起来，讲述一个豪华邮轮的悲剧故事比真正建造这个邮轮花费更多。

图片版权 United Archives GmbH / Alamy Stock Photo Image caption 杰克与露丝的《泰坦尼克号》比真正的邮轮花费更多。

《急诊室的故事》VS美国的急诊室

美国医疗制度花费高是众所周知的事情，而帮助乔治·克鲁尼（George Clooney）成为明星的医疗剧《急诊室的故事》（ER）也是一样。

1998年，美国NBC电视台向该剧制作方华纳兄弟（Warner Bros）提供了史无前例的1300万的报价。

那真正运作一个急诊室的价格又是多少呢？

美国伊利诺伊（Illinois）州库克县（Cook County）的约翰斯提洛格医院（John H. Stroger Jr. Hospital）是剧中库克县综合医院（Cook County General Hospital）的 原型，该医院慷慨地为BBC提供了一份分析。

包含员工与用品方面的开销，约翰斯提洛格医院急诊部门每年要花费4100万美元。

判决结果：当年每集花费的的1300万在今天相当于1900万美元。这样计算下来，《急诊室的故事》每集的花费可以支持真正的急诊室运行5个半月。