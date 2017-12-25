“全面经济封锁”能将朝鲜逼向弃核谈判吗

图片版权 EPA Image caption 朝鲜11月28日发射火星-15洲际弹道导弹。

近日，联合国通过对朝鲜最新一轮制裁后，引发该国强势回应，称制裁为"战争行为"。中国、俄罗斯及韩国都对该制裁做出了回应，呼吁重启对话解决问题。

中国时事评论员邓聿文对BBC表示，这次制裁会对朝鲜产生较大的震慑作用。

各方回应

上周五（12月22日），联合国安理会通过新的制裁决议，制裁措施包括削减90%的朝鲜石油进口、所有在海外的朝鲜籍人士必须在24个月之内回国等。

朝鲜外交部发表声明，称该制裁相当于"全面经济封锁"。

此前决议通过后，中国就肯定了此次制裁措施，称其坚持通过对话协商解决问题。

中国外交部发言人华春莹今日（25日）再次回应称，决议适度强化对朝制裁措施，同时强调不应对朝平民产生不利人道影响，不影响正常经济活动与合作、粮食援助和人道援助，不影响驻朝外交使团活动。

她强调，该决议呼吁以和平、外交和政治方式解决问题，支持恢复六方会谈。

俄罗斯媒体报道，该国外交部长谢尔盖·拉夫罗夫（Sergei Lavrov）周一（25日）呼吁美国和朝鲜展开谈判，并表示俄罗斯愿意促进这些谈判。

俄罗斯此前曾长期呼吁美国和朝鲜举行有关朝核项目的谈话。

韩国政府也对制裁表示欢迎和支持。

韩联社引述韩国政府的声明称，朝鲜应立即停止一切挑衅行为，重返无核化谈判轨道。

图片版权 Getty Images Image caption 平壤居民观看朝鲜发射洲际导弹的新闻

制裁会有效吗？

此前联合国已经对朝鲜实施了多次制裁，但似乎效果不大。朝鲜曾表示，新的制裁只会让其加速开发核项目。

中国时事评论员邓聿文认为，这次制裁会对朝鲜产生较大的震慑作用。

他对BBC中文表示，对朝鲜有较大影响的制裁主要包括石油供应、海外劳工以及金融等方面，“石油关系到工业企业的运转，包括核试验都要用到石油，而劳工是外汇的主要来源。”

但路透社引述韩国前副外长金圣翰(Kim Sung-han)说，即使制裁将对朝鲜经济产生影响，但仍不清楚是否能这将推动朝鲜重回谈判桌，或者停止发展武器。

“我们在过去25年来对朝鲜实施了数次制裁，”他说，“但几乎都不能有效遏制朝鲜的军事和核武野心。”