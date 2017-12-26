“中巴经济走廊”或向阿富汗延伸

图片版权 EPA Image caption 中巴阿三国外长会谈周二在北京举行。

中国外交部长王毅周二（12月26日）表示，中国和巴基斯坦将考虑把合作金额高达570亿美元的"中巴经济走廊"延伸到阿富汗。

路透社称，中国正雄心勃勃准备通过"一带一路"等项目将自己与亚洲和欧洲的其它国家连结起来。

自1947年巴基斯坦独立以来，巴基斯坦和阿富汗一直关系紧张，中国现在试图促进巴基斯坦与阿富汗的和谈。

阿富汗指责巴基斯坦支持塔利班武装分子。

巴基斯坦方面否认这一点，并表示希望看到一个和平稳定的阿富汗。

王毅在中巴阿首次三国外长会谈后表示，中方愿同巴方开展优势互补，充分发挥中巴经济走廊对地区国家的辐射效应，共同推进"一带一路"国际合作。

王毅告诉记者，希望阿巴双方相向而行，改善关系。中方愿为此发挥建设性作用。

王毅还补充道："中巴两国愿意在互利互惠的原则基础上，与阿富汗一道，以适当的方式将中巴经济走廊延伸到阿富汗。"

王毅表示，实现这一目标需要三国达成共识，首先要解决小而容易的项目。

巴基斯坦外长阿西夫（Khawaja Asif）说，中巴两国是"铁兄弟"，但未直接提到阿富汗加入"中巴经济走廊"的前景。

图片版权 AFP Image caption 中巴两国在2015年4月达成协议，提升两国战略合作关系

他说："'中巴经济走廊'项目的顺利实施，将为巴基斯坦与阿富汗、伊朗、中亚和西亚等邻国类似项目做出典范作用。"

印度对"中巴经济走廊"持怀疑态度。尽管王毅称"中巴经济走廊"与领土争端没有任何关系。

中国一直想推动巴基斯坦和阿富汗改善关系，以便更好处理各自国家的暴力事件，并试图斡旋与阿富汗塔利班武装的和平谈判。但效果有限。中国担心这两个国家的伊斯兰武装向中国西部的新疆地区延伸。

王毅说，中国全力支持阿富汗政府和塔利班之间的和平谈判，并将继续提供"必要的便利"。

"一带一路"基础设施建设的目标是建设一条现代化的"丝绸之路"，通过陆路将中国与东南亚和中亚地区的经济联系起来，通过“海上丝绸之路”连结中国和中东及欧洲。