“一带一路”能否化解南亚“千年宿怨”？

图片版权 AFP Image caption 王毅（中）在北京与阿富汗外长拉巴尼（左）、巴基斯坦外长阿西夫（右）举行了首次中阿巴三国外长会。

中国外交改变了过往"韬光养晦"的战略，最近动作频频，并首次举行中阿巴三国外长会议。这是中国在拓展“一带一路”战略之际，试图化解南亚地区巴基斯坦和阿富汗之间的敌对宿怨，以此稳定新疆外围局势的新动作。

王毅周二（12月26日）表示，中国和巴基斯坦将考虑把合作金额高达570亿美元的"中巴经济走廊"延伸到阿富汗。这是王毅在北京与阿富汗外长拉巴尼、巴基斯坦外长阿西夫举行了首次中阿巴三国外长会，就"政治互信与和解"、"发展合作与联通"、"安全合作与反恐"三大议题“达成多项共识”后做出的表态。

中国媒体援引王毅报道说，三方"将根据中阿巴三方副外长级反恐安全磋商机制下达成的共识，加强反恐协调与合作，不加区别地打击一切恐怖组织和恐怖分子"。

巴阿“千年宿怨”

巴基斯坦和阿富汗作为邻国，因为历史、民族和南亚地缘政治等原因，一直关系紧张。双方边境问题长期存有争议。

阿富汗指责巴基斯坦支持塔利班武装分子。后者早年在前苏联入侵阿富汗时在巴基斯坦建立基地，得到巴基斯坦等多方面的帮助，并最终击败入侵阿富汗的苏军，夺取政权。

但以极端伊斯兰原教旨主义指导的、政教合一的塔利班独裁政权不为国际社会承认（当时仅有巴基斯坦、阿联酋和沙特承认），并最终在美国发生911恐怖袭击后庇护美国认定的头号恐怖分子本·拉登，被美国领导的联军推翻，但塔利班政治和军事力量并未被彻底摧毁，部分退往巴基斯坦中央政府无力控制的巴阿边境。

喀布尔塔利班政权倒台后，阿富汗新政府指责巴基斯坦支持塔利班武装分子。巴基斯坦方面予以否认。

新疆边境

而巴基斯坦官员曾指责印度利用巴基斯坦和阿富汗就普什图族人的矛盾，与阿富汗一起制造针对巴基斯坦境内的破坏事件和恐怖活动。

多年来，塔利班中也发现有一些被中国指为"恐怖分子"的"东突厥斯坦伊斯兰运动"（又称为"突厥斯坦伊斯兰党"，东突）组织的新疆人。

阿富汗情报官员说，这些"东突"组织武装人员或直接通过中巴边境进入新疆，或越过巴阿边境进入阿富汗，再通过中阿边境瓦罕走廊潜入中国。

中国官员也透露，阿富汗政府积极配合中国抓捕"东突"恐怖分子，积极提供线索，每年都会抓获一批"东突"分 子，将他们送回中国。

中巴经济走廊

图片版权 AFP Image caption 中巴两国在2015年4月达成协议，提升两国战略合作关系

中国外长王毅表示，在这次外长会上"阿富汗和巴基斯坦双方同意尽快改善彼此关系，……绝不会允许任何人、任何势力利用自己一方的领土，从事反对和破坏另一方的行动"。

巴阿双方同意"通过开展全面对话解决和管控好目前存在的分歧"。双方同意在改善关系的框架下成立政治、经济、军事、情报和难民５个双边联合工作组，具体探讨彼此关切，寻找解决问题的办法。

王毅表示："中巴两国愿意在互利互惠的原则基础上，与阿富汗一道，以适当的方式将中巴经济走廊延伸到阿富汗。"

Image caption "一带一路"基于古丝绸之路而设计，希望推进中国经济走向世界。

巴基斯坦外长阿西夫（Khawaja Asif）说，中巴两国是"铁兄弟"，但未直接提到阿富汗加入"中巴经济走廊"的前景。

他说："'中巴经济走廊'项目的顺利实施，将为巴基斯坦与阿富汗、伊朗、中亚和西亚等邻国类似项目做出典范作用。"

印度对"中巴经济走廊"持怀疑态度。尽管王毅称"中巴经济走廊"与领土争端没有任何关系。

中国一直想推动巴基斯坦和阿富汗改善关系，以便更好处理各自国家的暴力事件，并试图斡旋与阿富汗塔利班武装的和平谈判。但效果有限。中国担心这两个国家的伊斯兰武装向中国西部的新疆地区扩展。

王毅说，中国全力支持阿富汗政府和塔利班之间的和平谈判，并将继续提供"必要的便利"。

中国"一带一路"战略目标是建设一条现代化的"丝绸之路"，通过陆路将中国与东南亚和中亚地区的经济联系起来，通过"海上丝绸之路"连结中国和中东及欧洲。