美国制裁两名朝鲜导弹研发官员

图片版权 Reuters Image caption 李炳哲（左）和金正植（右）是朝鲜弹道导弹项目的主要领导者。

美国已经对两名主导核导弹研发的朝鲜官员实施制裁。

美国财政部称，这两名人员为金正植（Kim Jong-sik）和李炳哲（Ri Pyong-chol），并表示两人都是朝鲜弹道导弹项目的“主要领导者”。

联合国安理会周五（12月22日）对朝鲜实施新一轮制裁，以回应朝鲜此前的导弹试射活动。

朝鲜方面表示，此举是“战争行为”，无异于一场完全的经济封锁。

美国的新制裁措施将阻止这两人在美国开展的任何交易，根本上冻结了他们可能在美国拥有的所有资产。

朝鲜试射导弹时，这两人经常被拍到站在领导人金正恩身边。

在过去一年中，该国测试了更有野心的导弹类型，并称导弹可覆盖整个美国大陆。

图片版权 KCNA/REUTERS Image caption 李炳哲被拍到与金正恩一起大笑

路透社5月份的一项调查显示，这两人以及武器研发者张昌河（Jang Chang-ha），都由金正恩精心挑选，并且深受他的欢迎。

路透社说，他们在金正恩身边的行为方式“与其他幕僚的谄媚姿态截然不同。大部分幕僚与这位年轻的领导人说话时，都会鞠躬和捂住嘴巴”。

根据路透社报道，李炳哲是前空军将领、曾在俄罗斯接受教育。金正植则是一名资深的火箭科学家。

联合国周五宣布制裁16名朝鲜人，李炳哲和金正植是其中两位。

联合国制裁包括：

汽油产品交付量每年上限为50万桶，原油年交易量为400万桶

所有在国外工作的朝鲜人必需在24个月内回国，以限制朝鲜外汇的重要来源

禁止朝鲜的货物出口，如机械和电气设备

联合国的制裁是为了回应平壤在11月28日进行的导弹试射。

对此，朝鲜官方的中央通讯社表示：“美国被我们国家核力量的历史性伟大事业吓坏了，愈发疯狂地采取了有史以来最严厉的制裁措施，以对我们国家施压。”