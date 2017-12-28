图片版权 EPA Image caption 五月，特朗普成为第一个到访西墙的美国总统

以色列交通部长希望挖掘一条从耶路撒冷旧城（Old City）地底下穿过的隧道，并以美国总统唐纳德·特朗普的名字命名西墙（Western Wall）旁边的车站。

特朗普此前决定承认耶路撒冷为以色列首都，交通部长卡茨以车站的名字向特朗普致敬。

西墙在传统上又被称为“哭墙”（Wailing Wall），是犹太教最神圣的地方，是犹太人祈祷的地方。

计划中的新铁路隧道和车站将会是高铁网络的延伸段，该铁路网以特拉维夫为起点，定于明年通车。

西墙后面的建筑群被穆斯林称为“尊贵禁地”（Haram al-Sharif），而犹太人则称其为“圣殿山”（Temple Mount）。此前，以色列在这一地带周边的挖掘工程都引发巴勒斯坦人的抗议。

将耶路撒冷旧城列为世界文化遗产的联合国教科文组织（UNESCO）也对在该地点附近挖掘隧道表示担心。

卡茨告诉以色列《新消息报》（Yedioth Ahronoth）说，特拉维夫至耶路撒冷的铁路延长线是交通部“最重要的国家项目”。

他表示，他批准了以色列铁路委员会的提议，建设一段3公里（2英里）的地下隧道段，从西耶路撒冷的会议中心站（Binyanei HaUma）直通至以色列占据的东耶路撒冷西墙。

这条隧道将有两个位于地面以下约52米（170英尺）的车站，一个是位于雅发古城街（Jaffa Street）和乔治国王街（King George Street）交界的市中心站（City Centre）；另一个就是位于旧城犹太区“卡多”（Cardo）一个通道附近的“西墙唐纳德·特朗普站”（Donald Trump, Western Wall）。

报纸引述卡茨表示：“西墙是犹太人最神圣的地方，而我决定以美国总统特朗普的名字命名这里的火车站，是为了认可他勇敢而具有历史性的决定，将耶路撒冷承认为以色列的首都。”

特朗普在本月较早前宣布了有关消息，并且决定开始筹划，将美国驻以色列大使馆从特拉维夫转移至耶路撒冷。这些决定受到巴勒斯坦领导者们的遣责，并在约旦河西岸和加沙走廊一带引发暴力抗议。

上周，联合国大会表决以多数通过议案，等同将美国的决定定义为“无效”，并要求取消有关计划。

美国拒绝了有关议案，声称自己只是行使一个主权国家的权利，并威胁要消减对那些投票支持议案国家的财政援助。

你的器材不支持播放多媒体材料 为什么耶路撒冷在以巴问题上的地位如此重要？

耶路撒冷的地位问题是以巴冲突的核心。

以色列将耶路撒冷视为“永久不可分割”的首都，而巴勒斯坦则将1967年中东战争中被以色列占领的东耶路撒冷视为自己未来主权国家的首都。

以色列对耶路撒冷的主权从未得到国际社会承认，而根据1993年的以巴和约，耶路撒冷的地位最终要在和平谈判稍后的阶段再作决定。

自1967年以来，以色列已经在约有20万犹太人居住的东耶路撒冷建设了十多个屯墾區（settlements）。这些在国际法当中均被视为非法，但以色列对此不予接受。