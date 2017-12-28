图片版权 EPA Image caption 有团体要求日本就慰安妇问题作出“真诚"的道歉。

韩国和日本在2015年12月28日就“慰安妇”问题达成“不可逆转”的协议，两年后的同一天，韩国总统文在寅称这份协议“无法解决问题”，韩国媒体解读为韩方可能重启谈判或废除协议。

日本政府表示，任何修改协议的意图也是“不能接受”，会令人质疑韩国的国际承诺。

有关协议定明，日本要道歉和拨款10亿日元（5800万元人民币）成立基金，协助受害者，不过到底日本是对谁道歉、这笔钱是否法律上的责任？协议都没有列清楚，早已惹来韩国民间团体的不满。

而韩国外交部一个工作组日前发表了调查报告，指两国协议“未充份听取受害者意见”，是前总统朴槿惠政府外交的“幼稚和拙劣”。

报告亦披露了协议一些从未对外公开的内容，包括韩国要承诺不再用“性奴隶”一词，和撤走日本驻韩大使馆前的慰安妇少女像等等，被指“让步”过多，谈判中属“惨败的一方”。

图片版权 AFP Image caption 釜山市民团体曾于去年12月28日在日本领馆外树立慰安妇少女像，但铜像被当局移走。

不受欢迎的协议

二战“慰安妇”的问题一直困扰着韩国与日本的外交往来，主流历史学者认为日本皇军在二战期间找了大约20万名女子充当被称为“慰安妇”的性奴隶，主要来自朝鲜半岛和中国地区。中国学者则认为人数可能达至40万。

韩日两国政府就慰安妇问题僵持已久，在2015年出现突破性进展，两国“闪电”地达成一份“最终”、“不可逆转”的协议。

协议订明，日方同意道歉，并出资10亿日元（5800万元人民币）成立基金，协助受害者。

不过其道歉方式、以至这笔“拨款”是否等同承担法律责任？一直都被韩国国内指责含糊不清。

当时，时任日本外相岸田文雄读出共同文告，代表了日本政府表示“痛感责任”。

“当时由军方涉及的慰安妇问题，对多数女性的名誉与尊严造成深刻伤痛，对此日本政府表示‘痛感责任’。”

而首相安倍晋三则以“内阁总理”身份，表达“谢罪”和“反省”。

这些道歉并没有向受害者直接道歉，而安倍晋三以“内阁总理”身分，亦被视为“个人立场”过于浓厚，缺乏国家层次对慰安妇事实的认定与究责。

谈判方面一直由韩日政府主导，并没有得到民间慰安妇组织的参与。

韩国国内亦有声音指，日本其实没有承担相关的法律责任，到底十亿日元这个金额如何决定？是否等同赔偿？一直都为人垢病。

韩国外交部7月就两国慰安妇协议成立的调查工作组，在星期三（27日）发表报告，也批评与日本政府协商的10亿元拨款，并未基于“客观的估算标准”，没有反映慰安妇的意见。

不过日本方面则指，与韩国在1965年签订的《韩日基本条约》，已经解决了有关赔偿问题，2015年的金钱，只是弥补她们的心灵伤害。

图片版权 AFP Image caption 2015年协议达成后，多名韩国慰安妇表明反对，在日本大使馆门外抗议。

秘密内容曝光

而报告亦公开了协议的一些秘密内容，显示韩国的谈判上的“惨败”，当中包括：

韩国承诺不把“慰安妇”称作“性奴隶” 韩国承诺游说原慰安妇支援团体不要旧事重提，并协助撤走日本驻韩大使馆前的慰安妇少女像 停止在第三国谴责日本

这解释了为何韩国政府对民间设立慰安妇像一直保持距离，没有作出直接支援。

而韩国的慰安妇支援团体亦指，协议达成后，日本政府在联合国的委员会上更为强硬地反对使用“性奴隶”一词和争取移除慰安妇像和纪念碑。

韩国外长康京和在记者会上表示，这份协议未充份体现以受害人为中心的人权问题解决基准，对受害人、其家属国民心灵受伤，表示“非常抱歉与遗憾”。

康京和表示，政府将根据报告听取慰安妇受害人相关团体和专家的意见，同时考量对韩日关系的影响，慎重确定对慰安妇问题协议的立场。

这份报告明确指出有关协议，是前总统朴槿惠与外交部门欠缺沟通，反映朴槿惠政府外交的“幼稚和拙劣”。

图片版权 Getty Images Image caption 有份促成达成协议的前总统朴槿惠成为报告的批评对象。（2015年12月28日朴槿惠接见日本时任外相岸田文雄）

两国关系“再掀巨浪”

韩国总统文在寅星期四（28日）透过发言人朴洙贤表示，对此问题“深感沉重”，虽然协议有所负担，但作为总统要明确向国民表示，这份协议“无法解决问题”，两国的协议“程序和内容上有严重问题”。

“这问题令人遗憾，但不能够回避。”他说：“我们要有勇气面对痛苦的过去。”

韩联社报导，这是文在寅在小组发表报告后首次表态，其内容或暗示有重启谈判或废除协议的可能，两国关系也将“随之再掀巨浪”。

文在寅竞选总统时已表示，这份协议“难以让民众接受”，呼吁推进重新谈判。不过在这则声明中，他没有明言会否重启谈判或废除协议，只是强调会致力重建两国正常的外交关系，推动未来合作。

韩联社引述总统府不具名消息，指政府会在听取意见后才决定其立场。

图片版权 AFP Image caption 安倍晋三经常成为韩国慰安妇团体示威抗议的目标。

日本政府指，如果韩国尝试修改这份协议，两国关系将变得“难以管控”。

日本外相河野太郎表示，不认为在达成共识的过程中存在问题，无法接受更改日韩共识，呼吁韩方切实履行承诺。

日本共同社引述政府人员消息，指日韩本月19日的外长会议中，河野太郎明确提醒康京和，不要提出废除共识或重启谈判，否则安倍晋三未必会出席平昌冬奥，而对于今次韩国政府透露双方协议非公开内容，日本的外务省人员“气愤地”表示“令人遗憾”。

外界亦关注韩日会否就慰安妇问题关系转差，影响美、日、韩三国共同压制朝鲜的措施。