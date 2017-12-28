缅甸罗兴亚危机：路透社记者拘留期延长

图片版权 Reuters Image caption Wa Lone 出庭时，身为媒体人的妻子（右二）跟其见面。

在缅甸北部从事罗兴亚危机报道工作的两名路透社记者被增加两周关押期。

Wa Lone和Kyaw Soe Oo 12月12日遭到缅甸方面拘留。

他们被指控非法获取信息，但路透社表示，他们只是在做自己的工作。

这两人现在在仰光的永盛监狱。

此前，31岁的Wa Lone和27岁的Kyaw Soe Oo被拘留在警察局。

根据英国殖民统治时期引入的《官方保密法》，他们将受到起诉。该法律允许最多14年的监禁期。

缅甸政府称两名记者"非法获得信息并打算与外国媒体分享"。此前他们被邀请和警察共进晚餐。

两名记者出庭时才被首次允许与家人和律师相见。

自罗兴亚危机爆发以来，已经约66.5万人逃离若开邦。

军方说，它正在与罗兴亚的武装分子作战，并否认以平民为目标。

但联合国把这次冲突称为"种族清洗的教科书"。

缅甸当局认为身为穆斯林的罗兴亚人是来自孟加拉国的非法移民，并且否认他们是缅甸公民。

图片版权 AFP Image caption Kyaw Soe Oo 在庭上和妹妹相见。

BBC驻东南亚记者黑德（Jonathan Head）说，当局严格控制若开邦的出入，记者被迫从其他渠道找信息。

自从五年前军方放松对缅甸的控制以来，尽管媒体的自由度有所提高，但记者们仍旧因报道遭受刑事诉讼，过去两年来有十几名记者被捕。