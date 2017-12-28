全日空航班中途返航 据称有乘客登错飞机

图片版权 Getty Images Image caption 模特克莉丝汀·泰根和其丈夫约翰·传奇搭乘的班机中途返航

模特克莉丝汀·泰根（Chrissy Teigen）和其丈夫音乐人约翰·传奇（John Legend ）搭乘的一架飞往东京的航班中途返回了洛杉矶，据称是因为有人登错了飞机。

泰根表示，该乘客在洛杉矶国际机场登机，但其所持机票是另一家航空公司的。不过，该说法未得到官方证实。

该飞机在太平洋上空飞行了四个小时之后返航。

全日空航空公司（All Nippon Airways）称，一名乘客的“航班安排”有问题。

洛杉矶国际机场警察阿多尼斯·库奇洛（Adonis Cutchlow）对《洛杉矶时报》表示，飞机上没有发生犯罪或违法活动，不清楚飞机为什么掉头。

“问题太多”

该航班本应飞行11个小时到达东京，但乘客在空中呆了8个小时，却回到了相同的机场。

根据泰根发布的一系列推文，这名出问题的旅客持美国联合航空公司的机票登上了全日空航班。泰根在推特拥有920万粉丝。

她在推特上称，飞机飞行四小时后却返航，因为飞机上有一名乘客本不该搭乘这班飞机。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @chrissyteigen a flying first for me: 4 hours into an 11 hour flight and we are turning around because we have a passenger who isn’t supposed to be on this plane. Why...why do we all gotta go back, I do not know — christine teigen (@chrissyteigen) 2017年12月27日

她还说，不知道飞机为什么返航，“问题太多，我没有答案”。

航班追踪网站（Flightaware）显示，这架飞机在离开洛杉矶4小时后在太平洋上空急转弯，然后返航。

一名同飞机乘客在发布了一张在机舱内与泰根夫妇合影的照片后，获得了45000次转发和将近1000名粉丝。

在航班落地六小时后，泰根称她登上了另一架飞机。