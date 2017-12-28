日本拟造新航母应对“来自中国的威胁”

图片版权 xinhua Image caption 中国战斗机和轰炸机例行飞越所谓的“第一岛链”进入太平洋训练飞行

日本计划建造二战后第一艘航空母舰，对付中国在东亚不断扩大的影响以及来自朝鲜的威胁。

英国《泰晤士报》报道说，根据这个价值30亿美元的造舰计划，日本海军将把两艘"出云"级直升机护卫舰改装成能够搭载美国F-35短距起飞战斗机的航空母舰，这样日本海军就在70多年来首次拥有海基空中打击能力。

舰长248米的出云级直升机护卫舰满载排水量约2万7千吨，可搭14架直升机。日本军事评论员前田哲男对中国媒体说，日本正在研究航母改造方案，研究项目包括提高甲板耐热性及舰载机离舰方式，预计改装成航母后可搭载10架改装成舰载机的F-35B战斗机。

和平宪法

《泰晤士报》报道说，军舰改造极具争议性，因为那不仅影响到亚洲的军事平衡，而且有可能违反日本战后和平宪法。

中国认为日本改装"出云"级航母违反了日本"和平宪法"的第9条规定。中国外交部发言人敦促日本"做更多努力改善互信，促进地区和平和稳定"。

日本宪法第九条规定，"日本永远不会以国权发动战争、武力威胁等行为解决国际争；为了达到以上的目的，不保持陆海军及其他战争力量，不承认国家的交战权。"

不过日本首相安倍一直希望修改日本"和平宪法"中的第9条，即"放弃发动战争的权利"。这是二战后日本被美军占领时确立的宪法内容。

图片版权 AFP Image caption "出云级"航母是日本在二战后建造的最大的舰艇，日本计划用美国F-35战斗机替代直升机作为航母舰载机

2014年7月安倍政府内阁作出决议，通过关于"解禁集体自卫权"的重大修改。之后安倍政府又推动国会在2015年9月通过了安全保障相关法。2016年安倍在国会提到了修改宪法全面"解禁集体自卫权"的必要性。

虽然日本当局坚持说日本航母用于防御目的，不是攻击型航母，但有报道说日本媒体也在质疑改装航母的用途。

日美安保

你的器材不支持播放多媒体材料 宫本雄二：中国军事力量不断增强的一个结果就是加强了日美的安保条约。

日本军事评论员前田哲男认为，把"出云"级护卫舰改装成航母违反了日本的自卫原则。他说日本防务政策在安倍任内经历了改变，特别是2015年日本通过新的安全法，扩大了日本自卫队的活动范围，标志着日本防务政策从自卫立场偏离。

2013年在中国设定"东海防空识别区"后，日本首相安倍在同年通过了日本的新"防卫计划大纲"，其中规定日本海上自卫队要形成监视日本周边海空状况的能力，并建议有必要形成应对离岛攻击的能力，其中包括引进无人侦察机和创设水陆两栖部队等内容。

该防卫大纲在重申了日本不做军事大国的承诺的同时，明确指出中国加速军事现代化以及加强在日本周边海空活动以及朝鲜大力研发核武器与导弹技术，因此强调日本要加强防卫能力和日美同盟。

最近日本前驻华大使宫本雄二在接受BBC访问时说，中国军事力量不断增强的一个结果就是加强了日美的安保条约。

日本和美国有重要的防务同盟关系。日本冲绳岛有驻扎美军海军陆战队和美国空军的基地，美国核动力航母常年在靠近日本的地方部署。

《泰晤士报》报道说，英国外交大臣约翰逊和国防大臣威廉姆斯森本月同日本外交大臣和防务大臣会面达成两国海空军的合作协议，包括英国皇家海军两艘护卫舰访问日本，英军将首次在日本领土上进行军事训练。去年英国皇家海军的台风战机曾经在日本部署。

曾经辉煌

Image caption 1941年日本海军联合舰队司令的山本五十六率领航母舰队偷袭珍珠港的美国太平洋舰队取得远程突袭的辉煌战绩。

19世纪后期，日本在明治维新后实行军事现代化过程中曾经大力发展现代海军，曾经一度拥有过世界最大的航母舰队。

日本海军在1894年的甲午海战中重创清帝国新成立的海军北洋水师，中国舰队12艘军舰当中8艘被击沉。次年日本和清朝签订了马关条约（下关条约），台湾和澎湖群岛被割让给了日本。

1905年5月，日本海军元帅东乡平八郎指挥日本海军在日本海海战中大败远道而来的俄国海军舰队，38艘俄罗斯军舰中21艘被击沉，7艘被捕获。

二战前，日本海军元帅山本五十六创建了日本海军航空兵部队。在太平洋战争爆发期间担任日本海军联合舰队司令的山本五十六在1941年率领航母舰队偷袭珍珠港取得远程突袭的辉煌战绩。

从1911年到1945年太平洋战争结束为止，日本先后建造了25艘航空母舰，还有4艘已经下水但未完工的航母。在1942年中途岛战役中美国海军重创日本海军，日本海军4艘第一线航空母舰被击沉。后来日本加紧干造和改装航母，但在航母数量以及熟练飞行员补充方面都不能跟美国海军匹敌。

1945年日本最后一艘航母被美国击沉，使得经营了40年的强大舰队在二战最后四年中被毁。