图片版权 Getty Images Image caption 乔治·维阿曾是一名顶尖足球员，退役后投身政界

乔治·维阿（George Weah）是非洲足球史上最伟大的球员之一，现在他又有了一个新头衔——他是西非国家利比利亚的新总统。

在周二（12月26日）进行的利比利亚大选中，经过两轮投票后，维阿在周四接近点算完成的得票已经超过60%，接替埃伦·约翰逊·瑟利夫（Ellen Johnson Sirleaf），当选新一任总统。

维阿出身自利比利亚的一个贫民窟，凭着球技走向欧洲，曾在一些顶尖的俱乐部效力——其中包括AC米兰和巴黎圣日耳曼——并获得一系列骄人荣誉。

之后，他的眼光转向政界，在经历数次失败之后，在2014年终于当选参议员。这个时候，他已经整装待发，准备走上最高领导人的竞选之路。

本周完成的选举是利比利亚领导人职位近十年来的第一次民主过渡。

消息传出后，维阿的支持者涌上首都蒙罗维亚的街头庆祝。

图片版权 AFP Image caption 维阿在第一轮投票中虽取胜，但未获得足够多的选票，因此选举须经过第二轮投票

“我的利比利亚同胞们，我深深感受到了全国人民的激动，”选举结果传出后，维阿在推特（Twitter）上发帖说。

“我知道我今天所接受的这个巨大使命，代表着怎样的责任和重要性。改变开始了。”

像维阿这样在从政之路上走得这么远并获得成功的前体育明星并不多，但是运动员退役后从政并不是多么稀奇的事——他们已经有公众认知度。或许，他们还有那种令他们在赛场上取得成功的雄心和动力。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @PSG_English We knew George Weah way before he became President-elect of Liberia 🇱🇷 😃😃😃



Congrats to the PSG and world football legend on the latest chapter of his brilliant career!!! pic.twitter.com/19sYefLzZg — PSG English (@PSG_English) 2017年12月28日

这里，我们来回顾一下全世界那些从政的体坛人物。

说到运动员从政，第一个想到的或许是伊姆兰·罕（Imran Khan）。作为1976至1992年间巴基斯坦板球国家队的一员，他有过丰富的运动生涯经历，也在1992年带领球队夺得了巴基斯坦历史上唯一的一次板球世界杯冠军。

然后，他投身慈善事业和政界，在1996年创立他自己的政党。他在2002年第一次在国民议会赢得一席之地，他的政党也在2013年的大选中正式成为一方有竞争力的政治势力。

图片版权 AFP Image caption 伊姆兰·罕在放下板球板之后，建立了巴基斯坦的主力反对派阵营

新擂台上的角力

在美国，最有名的其中一个例子是“筋肉人”杰西·温图拉（Jesse "The Body" Ventura），一个海军特种部队成员和越战老兵。在1970和1980年代，他作为职业摔跤手和评论员走红。

后来，他在明尼苏达成为了一个城市的市长。之后1998年，他在政坛掀起一阵震动，出人意料地击败了共和、民主两党的候选人，当选州长。

阿诺德·施瓦辛格（Arnold Schwarzenegger，另译阿诺·舒华辛力加）最初是在他的祖国奥地利成为一名成功的健美教练，后来投身娱乐事业，演出了一系列动作电影。他在20岁的时候赢得“宇宙先生”（Mr Universe）健美大赛冠军，之后又七次赢得“奥林匹亚先生”（Mr Olympia）冠军，至今仍是健美行业最响亮的名字。

他在2003至2011年间担任美国加利福尼亚州州长。

在美式橄榄球界，杰克·坎普（Jack Kemp）是1960年代的著名四分卫，后来他作为共和党人在国会当了18年议员，并在里根的党团队里成为一名保守派的英雄人物。

图片版权 AFP Image caption 杰克·坎普（右）在1996年作为鲍勃·多尔的竞选伙伴参加美国总统大选

他尝试竞选过总统和副总统，均未获成功，但是在老布什的内阁担任过房屋部长。

在民主党一边，最为人知的事例或许是比尔·布拉德利（Bill Bradley），纽约尼克斯（New York Knicks）队的篮球明星后来做了18年的新泽西州参议员。

离开球场的巴西人

巴西足球界也出现了不少的政客。

罗马里奥（Romário）是1994年评选的国际足联世界最佳球员，但同时也有着一个坏孩子的形象。他成为政客的起点是他第六个小孩的出生——小孩患有唐氏综合症。罗马里奥先是成为残障人士公益事务的倡议人，后来也当选了国会议员。

时至今日，他仍然在任。

苏格拉底（Sócrates）曾作为球员效力过多家巴西足球俱乐部，也从1974年开始为巴西国家队踢球超过十年。他代表国家队出征60场，也是1982年世界杯那支广受爱戴的巴西队的场上队长（尽管球队最终未能夺冠）。

图片版权 AFP Image caption 苏格拉底的政治活跃度和知性特质令他有了“博士”的外号

作为一名足球运动员，不寻常的是他还得到了医学学位，同时亦以敢于表达政治观点著称。他的知性特质也为他赢得了“苏格拉底博士”的外号。

苏格拉底没有寻求竞选总统，但是他的影响力却远远超出了球场的范围。他参与成立了“科林蒂安民主运动”（Corinthians Democracy），以反对军政府，并公开要求总统直选。

转移跑道的田径明星

田径运动员从政的例子也不少，包括为数不多的女性。

在英国，塞巴斯蒂安·科（Sebastian Coe）就从一个田径运动员变成了保守党政客，也是上议院的终身贵族；而前自由民主党领袖孟席斯·坎贝尔（Menzies Campbell）则曾经被称为“地球上跑得最快的白人”，并保持过100米跑的英国纪录。

坦妮·格雷－汤普森（Tanni Grey-Thompson）作为残奥会运动员赢得过16枚奖牌，而她在体育界的活动也令她在2010年获授上议院终身贵族的头衔。

墨西哥人安娜·加布里埃拉·格瓦拉（Ana Gabriela Guevara）是一名400米跑运动员，之后成为了参议员。肯尼亚长跑选手韦斯利·科里尔（Wesley Korir）、2012年波士顿马拉松冠军，如今也是一名国会议员。

用脑博弈的拳击手

图片版权 AFP Image caption 曼尼·帕奎奥如今是向菲律宾政坛挥出有力一拳的人物

拳击界也有不少人在政界打出有力一拳。

菲律宾传奇拳击手曼尼·帕奎奥（Manny Pacquiao）在2010年首次当选国会议员，如今他是一名参议员；而乌克兰的三届世界重量级拳王维塔利·克里琴科（Vitali Klitschko）如今是基辅市市长。