iPhone越旧越慢　苹果终于道歉了

图片版权 Reuters Image caption 苹果公司表示正在采取一系列措施，以重拾用户的信任。

苹果承认故意降低一些老款的iPhone机型的性能而遭到批评，苹果公司因此发表声明道歉。

苹果公司表示将降低更换电池的价格，并将在2018年发布软件，使用户可以监察手机的电池状况。

苹果公司承认降低一些电池老化的老款手机的性能，但表示这是为了延长手机的使用寿命。

苹果在其网站上发布一份声明，表示对使用 iPhone 6 及后续机型的用户，过了保修期需要更换电池的价格将从608人民币降到218人民币。从2018 年 1 月底到 12 月，全球用户都能使用这个优惠。

长期以来，一些用户怀疑苹果公司故意降低老款iPhone的性能，以促使用户购买新款的手机。

声明称，苹果表示正在采取一系列措施，以“解决用户的担忧，对他们的信赖表示感激，并让任何可能对 Apple 的出发点有过疑虑的人对我们重拾信心”。

“对 Apple 来说，用户的信任意味着一切。我们将矢志不渝、努力赢得并维护这份信任。正是因为您的信念和支持，我们才能从事我们热爱的工作。我们永远不会忘记这一点，或认为这理所当然。”

该公司在美国面临八起针对此事的独立诉讼，以色列和法国也有人向苹果提告。

本月早前，苹果承认会故意降低一些老款iPhone的性能表现。

图片版权 Getty Images Image caption 苹果表示，将在2018年发布软件，使用户可以监察手机的电池状况。

苹果公司表示，因为随着时间的推移，电池的性能会下降，所以已经修改iOS操作系统，以管理某些设备中老化的锂离子电池。

“化学年龄较老的电池应对峰值负载的能力也在衰退，特别是处于低电量状态的时候，在某些情况下，这就可能会导致设备突然意外关机。”

周四还另有消息称，出于保安原因，这家科技巨头要求其首席执行官蒂姆·库克（Cook）无论商务出行还是私人出行，均须乘坐私人飞机。

11月，苹果公司被迫发布了一个更新，以修复Mac操作系统的安全漏洞，该漏洞令无需密码就可以进入设备并获得管理权限。