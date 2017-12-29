“抓个正着”？特朗普指中国偷运石油至朝鲜

图片版权 U.S. Department of the Treasury Image caption 美国财政部11月发照片指有朝鲜船只连接其他船只，可能正在转移石油，以逃避制裁。

美国总统特朗普对中国未切断向朝鲜出口石油感失望，暗示会以贸易作筹码，迫使中国协助解决朝鲜问题。

早前，韩国媒体《朝鲜日报》引述韩国政府消息，指美国卫星多次发现朝鲜与中国的轮船疑似进行油品交易。

中国外交部发言人华春莹反问是否有确凿证据，强调中方严格执行安理会有关涉朝决议。

“抓个正着”

特朗普在社交网站发帖文，称“抓个正着－非常失望中国继续让石油流入朝鲜。如果情况继续下去，将不会有友好方法解决朝鲜问题。”

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump Caught RED HANDED - very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年12月28日

之后特朗普接受《纽约时报》访问时补充，指这个发现是“非常近期”的事，并指“霍士新闻”也有报导。

“石油流入朝鲜，我对此并不满意。”他说：“这并不是我的协议。”

他称如果中国愿意解决朝鲜问题，可以对“贸易”有略为不一样的看法，警告如果中国一旦不帮助美国，他将会实行过往一直提出想做的措施。

美国智库国家利益中心防务研究总监哈里‧卡齐亚尼斯（Harry Kazianis）对路透社表示，尽管特朗普和中国国家主席习近平建立了个人关系，中国或永远不会满足特朗普总统实施制裁的要求，而特朗普最新的发言，可能指两人兄弟情已不再。

图片版权 AFP Image caption 有分析指特朗普最新发言显示与习近平兄弟情不再。

美国谴责

美国国务院官员指，留意到一些船只参与违反联合国禁令的活动，包括转移精炼石油，从朝鲜运走煤矿，并称“有证据”这些船来自中国等多个国家。

官员指石油对朝鲜军事很重要，而出售煤矿也是朝鲜的收入来源。

官员谴责这种行径，并寻求与包括中国在内的联合国安理会成员紧密合作，压止这种走私活动。

韩国《朝鲜日报》早前报导，指10月以来美国卫星已拍到30次，朝鲜与中国的轮船疑似进行油品交易。之后英国《金融时报》亦引述了该区的外交官员消息证实有关报导。

美国财政部在11月21日曾上载一张据称是10月19日拍摄的照片，指有朝鲜船只连接其他船只，可能正在转移石油，以逃避制裁。

不过美国这则声明中，并没有点名中国，也没有透露朝鲜船在与哪一国船只进行交易。

图片版权 EPA Image caption 联合国安理会上周才一致通过对朝鲜的新一轮制裁，以惩罚朝鲜11月28日试射弹道导弹。

中方反问：有确凿证据？

中国外交部发言人华春莹27日回应有关《朝鲜日报》的报导，她说“不掌握情况”。

华春莹反问：“我倒想问一问，有关媒体是否确切掌握是哪只船或哪几只船？这几只船是否在联合国安理会制裁名单之列？如果不是，他们如何确定这些船是在做违反安理会决议的事？是否有确凿证据？”

华春莹重申，中方立场明确，会“全面、准确、认真、严格”执行安理会有关涉朝决议。

“我还有个忠告，建议有关媒体不要总把眼睛盯着中方的某只船，而是应该多监督自己国家政府是否全面完整执行了安理会相关决议？还是在有选择性地执行安理会决议？”

“不知道有关媒体所属国家能否确保自己百分之百地做到有令必行、有禁必止，没有任何一起违法个案发生？”

中国海关11月数据显示中国没有向朝鲜出口任何石油产品。

联合国安理会上周才一致通过对朝鲜的新一轮制裁，当中包括减少朝鲜90%的精炼石油进口等措施，以惩罚朝鲜11月28日试射弹道导弹。