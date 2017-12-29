图片版权 Getty Images Image caption 美国早前促请联合国将十艘货轮列入黑名单（资料图片）

韩国外交部周五（12月29日）披露，该国早前曾扣查一艘在香港注册的货轮。该货轮涉违反联合国禁止向朝鲜输送石油的制裁决议。

韩联社引述韩国政府信息称，已确认台湾材料商Billions Bunker集团租用、在香港注册的货轮“Lighthouse Winmore”，于今年10月19日驶入韩国丽水港转运炼油产品后，虚报将驶向台湾后出港，但并未驶向台湾方向，而是在公海上将600吨油品换载给朝鲜货船。

该货轮于11月24日再次驶入丽水港后被韩国关税厅扣查。韩国外交部指，今次事件是韩鲜利用非法网络，巧妙避开联合国安理会对朝制裁的典型案例。

韩国政府公布事件后，香港媒体引述中国外交部发言人华春莹回应媒体提问称，不掌握有关情况，但中方已经展开调查，查明有关船只自八月至今，一直没有停靠或进出中国港口的记录。

华春莹重申，中国始终严格执行安理会有关制裁朝鲜的决议，绝不允许中国公民或企业从事违反有关决议的活动。

美国总统特朗普较早前在推特发言，指控中国并无按照联合国安理会的决议，仍然允许石油流入朝鲜。

他形容今次中国被“抓个正着”，并暗示会以贸易作筹码，迫使中国协助解决朝鲜问题。

中国外交部发言人华春莹反问是否有确凿证据，强调中方严格执行安理会有关涉朝决议。

“黑名单”

华府早前向联合国安理会提交了报告，要求将10艘违反对朝制裁的船只列入黑名单，当中包括“Lighthouse Winmore”。如果这批船只被裁定为违规，联合国各成员国就须禁止这批船只驶入其港口。

香港媒体报道，“Lighthouse Winmore”全长144米，船头印有其英文名及「方向永嘉」字样。

韩国媒体此前报道，今年十月以来，美国卫星已经拍到中国与朝鲜货轮进行油品交易超过30次。

但中国外交部发言人华春莹坚称，中方会“全面、准确、认真、严格”执行安理会有关涉朝决议，并反问就此提问的外国媒体，其国家“能否确保自己百分之百地做到有令必行、有禁必止，没有任何一起违法个案发生？”