图片版权 Getty Images Image caption 因为撒切尔夫人拒绝，佳佳（左）只好搭乘另一班飞机从伦敦前往华盛顿

最新发布的英国国家档案馆文件披露，英国前首相“铁娘子”撒切尔夫人（Margaret Thatcher）曾拒绝与伦敦动物园的一只大熊猫搭乘同一班机飞往华盛顿。

伦敦动物学会会长朱克曼勋爵（Lord Zuckerman）曾建议，1981年，熊猫佳佳可与时任英国首相的撒切尔夫人搭乘一班协和式飞机。

在华盛顿的史密森尼学会曾要求借佳佳与在美国的一只熊猫交配。

但撒切尔夫人称，熊猫对政治家们来说不是“吉兆”。

英国内阁部长罗伯特·阿姆斯特朗爵士（Sir Robert Armstrong）写道：“朱克曼勋爵认为这可以展示特殊关系，十分高兴以首相认为最可能有益于英美关系的方式，来安排宣布借送大熊猫的时间。”

“他甚至建议，首相可能想在她下个月去华盛顿时，把熊猫放在协和飞机的后部。”

图片版权 National Archives Image caption 撒切尔夫人的批示

但撒切尔夫人的私人秘书克莱夫·惠特莫尔（Clive Whitmore）回复：“她回复说，她不会带熊猫一起——‘熊猫不是政治家的吉兆！’”

文件也显示了撒切尔夫人的最初回复，对于这个想法的简要说明中，她用蓝色毡尖笔写道：“我不要带这个熊猫。”为了强调她的观点，她在“不要”这个词下还划了两条线，也给“我”这个词下划了线。

她还说：“朱克曼勋爵比我更了解熊猫——我确信他能安排这些事情。”

英国国家档案馆拥有超过1100万份官方邮件，其中许多是从政府部门转移过去的，并且经常在30年后作为公共档案公开。