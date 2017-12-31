尼泊尔珠峰新禁令为何被指“歧视残疾人”
尼泊尔近日宣布禁止，为了减少登山事故，将禁止单人攀登包括珠穆朗玛峰在内的高峰。
根据这项新的禁令，没有获得医学允许的双腿截肢者以及盲人不得攀登珠峰。
尼泊尔旅游官员称，修改相关法令的目的是保障登山安全，减少死亡。
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双腿截肢的尼泊尔登山家、前英军廓尔喀族士兵（Gurkha）哈里•布塔•马加尔（Hari Budha Magar）称，这是对残疾人的歧视。
攀登珠峰的人数2017年创下历史纪录。
与此同时悲剧发生的数量也相应增加。
截至目前2017年攀登珠峰者死亡人数为6人，其中包括85岁的登山者明•巴哈杜尔•谢尔占（Min Bahadur Sherchan）。这位前英军廓尔喀族士兵（Gurkha）一直在和日本的三浦雄一郎（Yuichiro Miura）竞争年龄最大的攀登珠峰者纪录。
三浦雄一郎2013年以80岁高龄登顶珠峰，打破了之前由谢尔占于2008年创造的76岁登上珠峰的纪录。
有"瑞士机器"之称的著名瑞士登山家乌里•斯特克（Ueli Steck）2017年死于单人登山途中，他当时的目标是珠峰附近的另一座高峰。
根据尼泊尔的新禁令，外国登山者必须配备向导。当局也希望新规定能为尼泊尔的登山行业创造新的工作机会。
禁止双腿截肢和视力受损的残疾人攀登珠峰的规定引来了批评。但政府后来澄清说，禁令针对的是没有获得医学允许的残疾人。
双腿截肢的尼泊尔登山家哈里•布塔•马加尔（Hari Budha Magar）在脸书上表示，这项新政策是"歧视性的"，"不公正"。马加尔在阿富汗作战时失去了双腿，他最近一直在准备2018年攀登珠峰。
"不管他们（内阁）怎么决定，我都会攀登珠峰。没有什么不可能的。"他说。
1920年以来，已经有超过200人死于攀登珠峰，其中大多数死亡发生在1980年以后。
死亡原因有很多种，其中超过20%的死亡源于急性高山反应。根据喜马拉雅数据库（Himalaya Database）2015年向BBC提供的数据，死亡原因排名第一位的是雪崩，占29%，坠亡排第二位，占23%。
双腿截肢的尼泊尔登山家哈里•布塔•马加尔（Hari Budha Magar）说了什么？
禁止残疾人士登山的规定是不公平的，这是对残疾人士的歧视，不符合人权。
尼泊尔政府应该鼓励残疾人士挑战自己的"舒适区"（comfort zone），开发自己的最大潜能，而不是通过禁令让他们感到灰心。残疾人也是人，我们看上去有些不同，但我们也拥有人类的心灵。
我是全世界第一个爬上6000米以上山峰的双腿截肢人士。过去有人相信这一点吗？没人相信。但我做到了。我已经花了18个月准备攀登珠峰，在尼泊尔、苏格兰、法国进行了训练。
我攀登珠峰的理由有6点：
- 鼓励全世界的人们不要放弃追逐梦想，没有什么是不可能的。
- 帮助尼泊尔以及全世界的残疾人，激励他们。
- 帮助那些曾经为自己而战斗的士兵和他们的家庭。
- 测试我从瑞典赞助获取的安全和救生系统。
- 帮助科学研究，帮助开发假肢。
- 让一些公司有机会在世界之巅展示它们的产品。