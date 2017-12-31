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2018新年夜即将到来之际，中国社交媒体上出现了晒18岁照片的热潮。但在英国，一份智库报告指出，"千禧一代"将会面临战后最大的"遗产大爆炸"浪潮。

中国社交媒体上的18岁热潮指的是，出生于2000年千禧年之际的年轻人已开始进入成年阶段。很多70后、80后甚至90后开始感叹岁月流逝，纷纷晒出自己18岁时的照片。

一家名叫"决议基金会"（Resolution Foundation）的英国智库发布报告指，英国"千禧一代"的父母或祖父母都来自战后"婴儿潮"的那一代人，他们将给千禧一代留下可观的遗产。

但这份报告同时指，这种遗产对于解决贫富差距和年轻人住房问题可能效果有限。因为千禧一代平均要等到61岁才能享受到这些财产。

根据这家智库的定义，"千禧一代"指的是现在年龄在17岁到35岁的这代人。

决议基金会的分析指出，随着"婴儿潮"中出生的那一代普遍拥有较多财富的人逐渐老去，遗产继承的总量会在今后20年内增加一倍以上，并在2035年达到顶峰。

目前的年轻成年人的父母中有接近三分之二拥有可被继承的房产。

相比之下，出生在1930年代的人中只有38%继承了房产。

解决住房问题的有效办法？

报告指出，和"婴儿潮"那一代人相比，"千禧一代"在30岁前拥有房产的人数比例只有一半。

决议基金会的资深政策分析员劳拉•加德纳（Laura Gardiner）说，"最近几十年里，老一代人在房产中大量积累财富，因之获益巨大。"

"千禧一代在积累自身财富方面没有做出和前辈一样的努力，他们可能会在未来几十年里从遗产继承量膨胀中受益。"

"这对很对千禧一代来说可能是个好消息，包括那些出身相对贫穷、过去可能难以继承到财产的人。"

"他们将从婴儿潮那代人的幸运中获益。"

但她强调，继承遗产并不是解决住房问题和社会贫富差距的良方，因为在这一代人需要买房的时候，这种继承并未到来。

25岁的瑞秋（Rachel Hosie）是一名为《独立报》生活时尚版撰稿的作者。她说可能的继承潮并为给自己这一代人带来太多安慰。

"我们面临学费贷款，没有退休金保障，而且在工作期间遭遇了数次金融危机，"她说，"我们以为只要足够有雄心并且认真学习，就可以获得一份好工作。然后就可以挣钱、买房、安家，就像父母那一代人一样。但直到现在我们还在挣扎。"

英国《银发族》（Gransnet）编辑罗森（Cari Rosen）认为这份报告遗漏了一个重要因素。

"有一半的女性和三分之一的男性将为自己支付不同程度的医保费用。大约有四分之一自己支付医保的人入不敷出。"她说，"因此我们对家里的千禧一代说，没有什么可以留给你。"