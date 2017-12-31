盘点2017：蹭热点的假新闻泛滥网络

图片版权 Getty Images Image caption 2017年10月7日，特朗普在白宫外与记者交流，称NBC为“Fake News”（假新闻）

8月，强飓风袭击了美国。这次飓风强度太大以至于破了纪录——达到六级。

"艾尔玛（Irma） 是史上最强飓风，达到了六级，"美国网站InfoWars的记者Alex Jones在Facebook主页说，而InfoWars在Facebook上有750,000粉丝。

但是这是假新闻，因为飓风的最高等级是5级，6级飓风并不存在。

当然，你可能看过那则报道，因为它在Facebook上被分享了200多万次。你的朋友、同事，或者你的奶奶，当时可能就信了那条消息。

这不是2017年的大事中出现的唯一假新闻。

恐怖袭击

3月22日，伦敦发生恐怖袭击，造成6人死亡50人受伤。当时，有一张一名戴头巾的女性在恐袭发生地威斯敏斯特桥上打电话的照片在社交媒体上传播得很广。

很多分享这张照片的人称，这名穆斯林女性对她周围受害者的遭遇很冷漠。很多人分享这张图片时都带上了 #BanIslam（取缔伊斯兰教）的话题标签。

图片版权 REX/Shutterstock

收到大量负面评论后，照片上的女性发布了一则声明，称当时看到恐袭后的场景"令她心碎、震惊和眩晕"。

11月，第一个发布这张照片的推特账号@SouthLoneStar被监测出是一个俄罗斯的机器人账号，之后，推特官方暂停了这个账号。

5月，曼彻斯特竞技场爆炸，22人死亡。爆炸后不到两小时，社交媒体上开始使用标签#MissingInManchester（曼彻斯特失踪）发布很多人的照片。一张男孩的照片之后被证实是多年前该小孩为一个品牌走秀的照片。

推特上还有一条被转发了35,ooo多次的照片，发布者称这是他失踪的弟弟和妹妹。然而，这张照片此后被另一名用户看见，他说这是假新闻，照片上的男的是他自己。

还有一张照片称，一名叫帕金森（Jayden Parkinson）的男子在曼彻斯特袭击中失踪，但事实是，照片上的帕金森在2013年就被谋杀了。"看到他的照片被如此滥用，真是令人心寒。"帕金森的母亲接受BBC采访时表示。

什么是假新闻？

故意制造的完全错误的信息、图片或视频，旨在传播后误导他人

篡改信息、图片或视频，以及分享老照片但声称是新照片，来欺骗他人

没有恶意的讽刺或改编，但是愚弄他人的信息

6月3日，伦敦塔桥上，袭击者驾驶一辆汽车冲入人行道，此后用刀砍死8人。很快，社交媒体上分享了一张嫌疑犯的照片，但照片上的男子被证实是美国喜剧演员山姆・海德（Sam Hyde）。

图片版权 Twitter

6月19日，伦敦芬斯伯里（Finsbury）公园的清真寺再次发生袭击事件，10月，拉斯维加斯发生机枪扫射袭击造成58人死亡。这两起事件发生后，山姆・海德的照片都被再次使用。

拉斯维加斯枪击事件后，有右翼博客称，枪手是反特朗普的自由派人士。谷歌则在搜索页推荐了这篇假新闻。

格伦费尔塔（Grenfell Tower）火灾

6月，伦敦格伦菲尔塔发生大火灾，消防员花了31个小时才基本把火扑灭。大火的规模意味着在大火后的几个小时甚至头几天，消息都是很有限的。直到11月，才查明有71人在大火中丧生。

而6月到11月间，铺天盖地的谣言和错误信息席卷了社交媒体。对于在此次大火中幸存但有了心理创伤的人来说，主流媒体和官方都显得不那么可信。

Image caption 塔楼附近贴了很多告示，很多人问了问题，比如“还要来多少次火灾？”

最大的争议是死亡人数。Facebook、Telegram、WhatsApp有一些分享失踪和死亡人数的群。有一些转发了死亡人数达数百的谣言，他们不相信此后官方公布的71人死亡。

Facebook上，知名账号Majid Freeman分享了一条视频，视频说在塔楼的一个房间里发现了42具尸体，而这则视频被播放了660万次。这个说法从来没有得到官方的证实。但视频下方的评论说，他们相信死亡人数一定是好几百而不是71.

一个标题党网站报道称，火灾后12天，一名儿童从楼里被救出。数小时后，该新闻就被证实是假的。

大火还没有被扑灭的时候，包括BBC在内的很多媒体，报道了一名儿童从10楼被扔下但最后被救的新闻。但是，并没有人出来证实他的孩子被接住了，也没有人出来证实他接住了这个孩子。10月，BBC的一项调查称，这个戏剧性的营救故事可能从来没有发生过。

飓风和地震

8月，飓风哈维（Harvey）袭击美国得克萨斯，数千人被转移。一名加拿大阿訇被指不让基督教受害者进清真寺避难。这篇假新闻被分享了126,000多次，但阿訇指，他从没做过这个事情。

图片版权 @spann Image caption 气象学家和社交媒体用户分享了这则关于飓风艾尔玛的错误预警

艾尔玛（Irma）飓风期间，白宫也相信了一则自称在迈阿密机场拍摄的假新闻，是一则篡改过的天气预报，这个消息被转发了40,000多次，而放的假风暴的视频在Facebook上被观看了280万次。

关于应对飓风的错误建议也被分享了好多。错误的建议称，飓风来临时，要把贵重物品藏在洗碗机里。

9月，一名叫索非亚（Frida Sofia）的女孩在墨西哥吸引了很多人的关注，因为她在那次大地震中被困住了。但是，这个女孩似乎并不存在，而是人们面对灾难时寄托的集体希望。

11月，伊朗-伊拉克边境发生大地震，一个小男孩带着另一个小朋友去找食物的视频被分享了很多次，然而，这个视频并不是在那次地震后拍的。

2018年，围绕着大新闻产生的假新闻可能会更多，我们都在为限制假新闻的影响力而努力。Facebook正在尝试提醒用户某些信息可能是错误的，他们会在假新闻的旁边放一篇经过事实核查的新闻。12月初，推特把平台上"仇恨或有害行为"的定义拓展至了更大的范围。

然而，12月，收到大量用户投诉后，推特关闭了一个旨在提醒用户假账号的工具，导致提醒用户假新闻变得没那么容易。