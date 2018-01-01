制裁朝鲜：韩国截获第二艘运油船

图片版权 Getty Images Image caption 物资输送禁令是对朝鲜领导人金正恩的武器项目作出的回应

韩国官员表示，当局截获并扣押了一艘怀疑违反国际制裁决议向朝鲜运输石油的轮船，这是近期的第二次。

该艘名为“Koti”的油轮上是巴拿马的旗帜，目前被扣押在韩国西部城市平泽附近的一个港口。

韩国此前已经扣留了一艘在香港注册的轮船，怀疑该船秘密将600吨精炼油输送至一艘朝鲜轮船。

为了应对朝鲜的武器项目，联合国对朝实施了多项制裁。

韩联社报导，最新截获的是一艘5100吨的运油船，船员主要是中国人和缅甸人。

周五（12月29日），韩国方面透露，在香港注册的方向永嘉（Lighthouse Winmore）号轮船正在被韩方扣押。

该船在10月11日进入韩国丽水港口，装满精炼油并于四天后启程前往台湾。

不过，媒体引述韩国官员指，该船并未抵达台湾，而是于10月19日在国际公海上将油输送给了一艘朝鲜轮船及其他另外三艘船。

方向永嘉号在11月返回丽水时被扣留，至今仍然在韩国。

图片版权 AFP Image caption 装载石油的方向永嘉号原定前往台湾，但未有抵达

上周，美国总统特朗普（Donald Trump）指责中国，允许石油非法运送至朝鲜。

在一条推文中，特朗普称，中国被“抓了个现行”。

他表示，如果允许石油出口至平壤，朝鲜危机就永远不会有“一个友善的解决方案”。

北京方面否认有关指控。中国在本月较早前投票支持了由美国起草的联合国决议，当中包括一系列将朝鲜石油进口裁减90%的措施。

该决议的禁令包括任何以船对船输送的方式向平壤提供任何物资的行为。

新加强的制裁措施是为了应对朝鲜备受争议的核武及导弹项目。