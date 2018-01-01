图片版权 AFP Image caption 1月1日，韩国首尔一个火车站，市民在收看金正恩的新年致辞。他的这段讲话最早在广播电台播出。

朝鲜领导人金正恩的一段新年广播讲话传递出强硬的发展核武器的信息，但他同时表达了对韩国平昌冬奥会的祝福，表示要和韩国方面协商并"派遣代表参加冬奥会"。

BBC国际媒体观察部 （BBC Monitoring）的消息指，国营的朝鲜中央广播电台（KCBS）在格林尼治时间2018年1月1日零点30分播出了这段明显预录好的讲话。

金正恩在讲话中首先向朝鲜人民、军队以及同胞表示祝福。

他随后表示，"在国家和人民的努力下，朝鲜核武发展取得了历史性成功。"

"美国应该清楚地知道，整个美国本土已经被我们的核武器打击能力所覆盖。核武器的按钮随时摆在我的办公桌上，这不是威胁，是一个事实。"

在广播讲话的最后阶段，金正恩表示"真诚希望"韩国平昌冬奥会成功举办。"我们愿意采取必要举措，包括派出一个（朝鲜）代表团，两国政府（朝鲜和韩国）可以就此紧急开展对话。"

对美喊话

图片版权 EPA Image caption 朝鲜11月28日发射火星-15洲际弹道导弹。

法新社透露，金正恩在这次讲话中说，"我们需要大规模制造核弹头和弹道导弹，并加快进行部署。"

在过去一年中，朝鲜已进行多次导弹试射，并于9月进行了第六次也是迄今为止威力最大的一次核试验。朝鲜一直声称，其武器发展计划的目标是覆盖美国本土，并为此进行了多次洲际弹道导弹试验。

美国总统特朗普对此进行了多次强硬回应，声称要"彻底摧毁"平壤政权，说金正恩正在"自杀"。

但截至目前，无论是特朗普的喊话还是联合国的大规模严厉制裁都没能迫使金正恩放弃拥核计划。分析人士指出，特朗普的强硬姿态反而刺激了朝鲜领导人发展核武器的决心。

"（朝鲜）能应对任何来自美国的核威胁，有强大的核威慑力防止美国玩火。"金正恩在致辞中说。

曾在奥巴马政府担任参谋长联席会议主席的迈克•马伦（Mike Mullen）近期接受美国广播公司采访时批评特朗普的对朝策略，称他促成了"不可思议的危险氛围"。

"我们正接近在该区域和朝鲜爆发核战争，"他说。

平壤经常借此来表达自己发展核武器"保护自身"的必要性，它将美韩的联合军演视为入侵行动的预演。

朝韩关系

图片版权 EPA Image caption 韩国将于2018年初举办平昌冬奥会。朝韩能否以此为契机为改善关系找到突破口，金正恩已经给出了信号。

金正恩此次讲话中关于朝鲜参加冬奥会的内容也有着一定背景，这被视为朝韩能否修复关系的重要信号。

根据韩国官方通讯社韩联社的报道，韩国将于2018年初举办平昌冬奥会，在朝韩关系陷入低谷的情况下，双方能否以此为契机为改善关系找到突破口，引人关注。

韩联社称，为促进经济建设，朝鲜明年有可能试探与韩美政府启动谈判。

韩联社引用分析人士的话称，平昌冬奥会或为改善朝韩关系带来重大转机。文在寅12月19日接受美国全国广播公司（NBC）采访时表示，如果朝鲜一直到平昌冬奥开幕前不"挑衅"，韩美两国有可能推迟联合军演。若朝鲜参加平昌冬奥会，将有利于缓解半岛紧张局面，为解决朝核问题和改善朝韩关系带来转机。因此，韩国政府致力于引导朝鲜参加平昌冬奥会。