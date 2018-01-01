图片版权 AFP Image caption 鲁哈尼指伊朗人有自由表达不满，但不能破坏秩序

伊朗总统鲁哈尼（Hassan Rouhani）在当地示威爆发数天后首次发表公开讲话，指伊朗公众有权示威，但强调不能容忍暴力行为。

伊朗有示威者连日组织游行，是2009年总统选举结果引发的争议后，最大规模的游行。

伊朗政府也封锁了多个社交平台，指示威者用这些平台组织行动。

官方传媒指，连日示威期间，有人放火烧毁了一家神学院。路透社也报道，有网上流传的片段显示有示威者放火焚烧车辆，也跟警员冲突，但强调未能确定片段的真确性。当局目前已经拘捕超过200人。

最新发展如何？

鲁哈尼出席内阁会议时，承认伊朗国内的确有问题需要解决，但示威者表达不满跟示威者破坏公物是“两回事”。

他同时批评在社交网站多次就伊朗示威发文的美国总统特朗普，指特朗普“彻头彻尾都是伊朗的敌人”，“没有权利跟伊朗人表达同情”。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump Many reports of peaceful protests by Iranian citizens fed up with regime’s corruption & its squandering of the nation’s wealth to fund terrorism abroad. Iranian govt should respect their people’s rights, including right to express themselves. The world is watching! #IranProtests — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年12月30日

特别普在推特上发文，指“世界都在关注着”在伊朗爆发的示威

上载到社交网站的片段显示，示威蔓延到十多个伊朗城市。另外，从BBC波斯语组取得的片段可见，当局出动水炮车，尝试驱散示威者。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @bbcpersian پلیس با کمک ماشین آب‌پاش در حال متفرق کردن تجمع کنندگان در خیابان چهارولیعصر، انقلاب در تهران در شامگاه یکشنبه دهم دی ماه؛ ویدئو ارسالی بوسیله مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی pic.twitter.com/9kieMiuni6 — BBC Persian (@bbcpersian) 2017年12月31日

示威的诱因为何？

示威上周四（12月28日）在第二大城市马什哈德（Mashhad）爆发，随后蔓延至首都德黑兰（Tehran）及其他城市。

有指引发示威者不满的原因，是伊朗国内许多基本食物涨价，包括鸡蛋和家畜等。示威者同时还要求伊朗政府取消提高汽油售价的计划。

图片版权 EPA Image caption 示威蔓延到伊朗多个城市，图为在德黑兰大学的示威者

有参加游行的人也指他们不满经济现状和失业率过高。最新的数字显示，当地年轻人的失业率达28.8%。

游行的目标逐渐变成表达对国家政治体制的不满。示威者的把目标集中在伊朗的集权统治，要求最高精神领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）下台。

示威人群

BBC波斯语记者卡斯拉·纳吉（Kasra Naji）留意到，现到示威者大多是年轻男性，要求推翻国内的独裁统治。示威散布在国内不同地方，规模有机会扩大。

他分析，伊朗国内的反对派领袖早就被拘捕，而现时的示威者似乎都是自发组织游行。

有部份示威者要求流亡在美国的伊朗皇太子礼萨·巴列维二世（Reza Pahlavi）复辟。礼萨·巴列维二世也发表了声明，支援伊朗国内的示威者。

但纳吉指，巴列维二世似乎跟其他人一样，都不能说准示威下一步会怎样发展。

图片版权 Getty Images Image caption 警方向反政府示威者施放催泪瓦斯，尝试把他们驱散

图片版权 EPA Image caption 另一边厢，有人组织高举最高精神领袖哈梅内伊的画像，以示支持伊朗政府

他们要求甚么？

路透社报道，示威者的要求包括提升国内薪资水平。部份示威者也要求伊朗政府重新审视应否继续介入区内其他国家如叙利亚、伊拉克等地的冲突。

示威者也质疑伊朗政府应否继续资助巴勒斯坦人和黎巴嫩真主党，他们认为政府应该利这些金钱来改善伊朗经济。

有分析留意到，这次示威与2009年发生的大规模示威不同，似乎没有召集人或团体。

伊朗前总统艾哈迈迪‧内贾德（Mahmoud Ahmadinejad）在2009年总统选举获胜，赢得第二任任期，但被指选举舞弊，引发选民不满。

当年的示威造成至少30人死亡，过千人被捕。