澳洲新年烟火“意外乱喷”上千人沙滩逃生
- 2018年 1月 1日
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澳洲一个沙滩上一艘载有烟火的驳船起火，造成两人受伤。
意外发生在新南威尔士州的特里格尔海滩（Terrigal Beach）。烟火秀开始数分钟后，一个故障导致烟火随处乱喷，一些烟火向沙滩上发射。
当时在沙滩上的数千人被撤离到安全处，警察随后封锁该区域。
两名烟火技术员跳船逃生，轻伤送院。
当地媒体引述目击者的话，描述了原本预计在晚间9时开始的“阖家观赏”烟火秀如何迅速转为一场混乱。
当烟火开始乱窜，爆炸巨响从驳船上船来。
“这完全是一场混乱。”阿努什‧穆什塔克（Anooshe Mushtaq）在推特（Twitter）上描述现场情况。
“用来装载烟火的船着火了，烟火开始随处乱喷。我幸运地在一看到船着火就逃离了。”
紧急救护人员很快就抵达现场，警方表示现场大约有五千到六千人，因为安全考量撤离沙滩。
烟火组织者“特里格尔时刻”（It's Time for Terrigal）在Facebook上表示，他们认为是一个小罐爆炸，接着引发“多次爆炸”。
他们说，本来应该持续12分钟的表演“被缩短至四分半”。
“这不是一起有计划的事件。随机发射的烟火熄灭之后，该地区被评估有安全疑虑，所以我们撤离。”
但总体来说，这场活动“进行得颇成功”他们说。
工作安全相关部门已经对事件进行调查。