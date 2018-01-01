字里行间读朝鲜：新年祝贺 普京先于习近平

Image caption "克里姆林宫学"伴随苏联解体而不复存在。但是研究"与世隔绝"的朝鲜，许多时候西方和韩国媒体仍沿用"克里姆林宫学"的方法。

朝鲜国家媒体在报道领导人金正恩收到新年贺卡时，将普京排在了习近平之前。韩国的韩联社报道认为，这标志着朝鲜和中国外交紧张。

朝鲜中央通讯社周日发表文章列出世界许多国家元首，政治家和显要人物的职务，但是没有具体公布他们的姓名。报道也没有提到新年祝贺的内容。

韩国报道说，这是连续第四年在朝鲜的新年祝贺名单中中国被排到了俄罗斯后面。从2009到2014年，朝鲜为强调同中国的牢固友谊，在新年会单独报道来自北京的新年贺卡。

观察家说，平壤此举显示自2013年金正恩处决了他的姑父张成泽后，中朝关系开始紧张，因为张成泽曾经是处理中朝经济和外交关系的关键人物。

朝鲜今年加大力度发展核武器和导弹技术后，平壤和北京的紧张关系升级。中国已经加入了对朝鲜的进一步制裁。

"克里姆林宫学"

朝鲜社会受到严格控制而且对外封闭，令境外媒体很少有获取消息来源。许多对朝鲜的报道消息来源单一，现场亲历报道往往被猜测推理代替。

在冷战期间，苏联和其他前共产主义国家曾经对外限制自由报道，西方出现了所谓的"克里姆林宫学"，即通过对苏联公开报道的"只言片语"和蛛丝马迹来研究苏联的政治和政策，探究"铁幕"后的秘密组织机构和决策过程。

缺乏可靠消息，令西方的分析家从苏联官方报道的"字里行间"获取任何有用线索，诸如领导人肖像位置变动，座次排列，在红场检阅台上领导人的站位，以及在苏共《真理报》上提及第一书记所用的字体等等。

Image caption 金正恩在新年贺词中说，朝鲜在新一年将部署能够打到美国的带核洲际弹道导弹。

他们还会在共产党国家新闻报道的字里行间寻找线索，推测外国领导人受欢迎或敌视的程度。

当时"克里姆林宫学"在德语中为"Kreml-Astrologie"，意为"克里姆林星象学"，说明此种研究材料匮乏，结论模糊，有偏差，甚至完全错误。

"克里姆林宫学"伴随苏联解体而不复存在。但是研究"与世隔绝"的朝鲜，许多时候西方和韩国媒体仍沿用"克里姆林宫学"的方法。

携核洲际弹道导弹

近年来，韩国媒体多次报道朝鲜发生高官被逮捕，以及用各种匪夷所思的残酷手段处决的消息。曾经流传的一个最令人难以置信的报道是金正恩下令把他的姑父张成泽及其幕僚关进笼子里，让一百多条狗把他们活活咬死。

据说，这条耸人听闻的消息最早出现于一份由北京的报纸之上。《每日电讯报》的博客作家蒂姆·斯坦利说该报道"很诱人"——也许诱人得难以置信。他提醒说，面对这种报道，必须细看传播这些消息的人背后都有些什么目的。

2015年韩联社曾经报道说，朝鲜军方第二号人物、人民武力部部长玄永哲以叛国罪被处决。报道说，玄永哲因和金正恩顶嘴，触犯"大不敬罪"被"用高射炮当众处决"。该报道事后也被证明不实。

网络新闻猎奇加上来自朝鲜的消息来源罕有，增加了境外媒体对朝鲜各种消息的胃口，也令朝鲜报道更扑朔迷离。2018年关于朝鲜最受关注的消息可能是：朝鲜需要多久能拥有携带核弹头的洲际弹道导弹？

金正恩在新年贺词中说，朝鲜在新一年将部署能够打到美国的带核洲际弹道导弹。不过韩联社援引美国专家的话说，朝鲜还需要两年时间。