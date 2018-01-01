观察：伊朗局势动荡 变革之路在何方？

图片版权 AFP Image caption 美国总统特朗普说，伊朗人民渴望自由，变革的时候到了。

伊朗各地持续几天的反政府示威已造成多人死亡，经济问题会演变为政治问题甚至国际问题吗？

伊朗国家电视台周一（1月1日）报道，在周日夜间发生的反政府抗议行动中共有10人丧生。而在中部一个城市，当局称有“暴徒”开枪打死一名警察。

这是自上周四开始爆发抗议以来死亡人数最多的一天。不过，死亡报道目前都来自首都德黑兰以外的地区。

在德黑兰，警方在周日夜间动用了催泪弹和高压水龙驱散聚集在伊斯兰革命广场上的抗议人群。

应对席卷伊朗各地的反政府抗议行动，伊朗总统鲁哈尼表示，这些表面上看都是威胁，但“我们必须化危为机，找到问题的症结。”

他说，伊朗全国应该团结一致解决经济问题。“对少数喊口号反对法律和人民愿望，侮辱革命的纯洁和价值的人，国家将会处理。”

此前，鲁哈尼还曾淡化处理民众的抗议行动，称伊朗公众有权抗议，但无权用暴力抗议。

针对有人认为伊朗的反政府行动由西方强权和外国敌对势力挑起，鲁哈尼还在讲话中划清示威者与外来影响的界限。他说：“所有这些民众并不是接到了海外势力的指令，而是他们生活困难迫不得已走上了街头。”

矛头所指

图片版权 EPA Image caption 伊朗总统鲁哈尼举行内阁会议，试图安抚民意。

上周四，反政府示威首先在伊朗第二大城市马什哈德爆发，随后蔓延至首都德黑兰及其他城市。

民众从最初抗议物价上涨、失业率居高不下和政府腐败，很快将矛头对准了伊朗最高精神领袖哈梅内伊，喊出了要他下台的口号。

分析人士认为，自2016年伊朗同意停止核计划，西方解除对其经济制裁以来，国内经济发展缓慢，民众感受不到解除制裁带来的实际好处；另一方面，伊朗国内民生问题严重的同时，政府对中东国家的外援，也令民众不满。

在伊朗境外，美国总统特朗普通过社交媒体推特对反政府示威表示支持，呼吁伊朗政府尊重人民的权利，“世界在看着呢”。

周一，特朗普再度发推文称，“伊朗人民被压迫了多年，他们渴望食物和自由。他们的人权和巨大的财富都被掠夺。变革的时候到了。”

改朝换代？

观察人士认为，美国总统特朗普和以色列公开表态干涉伊朗内政并不妥当，一方面因为伊朗现任政府是通过选举产生；另一方面特朗普如此高调反对伊朗，也许适得其反，达不到他想要的效果。

普遍认为，特朗普政府上台后，改变了上届奥巴马政府与伊朗保持接触的基调，调整了中东政策，一方面巩固与中东传统盟友的关系，另一方面加强了对宿敌伊朗的遏制，希望借此加强美国在中东的影响力。

前英国驻伊朗大使理查德·多尔顿爵士向BBC分析说，现阶段伊朗民众更多是希望解决民生问题，尚没有革命的迹象，维持伊朗伊斯兰政权的几大支柱，如大部分民众视当局为合法政府、鲁哈尼总统领导的政府管理相对高效、精英阶层并没有分化而是团结、以及强势的政府控制架构等，这些都没有被撼动。

国际风云

英国《卫报》外交事务评论员西蒙·提斯达尔也撰文认为，有人希望伊朗的动荡局势能引发政权垮台，显得操之过急了。不过他警告，如果伊朗当局真的如人所愿对局势有所失控，中东地区的紧张可能有恶化的危险。

图片版权 Reuters Image caption 伊朗多个地方爆发反政府示威游行，暴力频发。

他指出，伊朗目前在伊拉克、叙利亚和黎巴嫩都发挥关键作用，而伊朗与沙特这两大中东强国多年来的紧张关系近来更因沙特与美国的频频动作不断升温。

提斯达尔认为，“一个弱势、受伤的伊朗，无论对伊拉克还是叙利亚、土耳其还是俄罗斯，都可能是个破坏性的、捉摸不定的拍档”。

针对美国总统特朗普反伊朗的言论，俄罗斯已经表态，指游行是伊朗的内部事务，外部干涉破坏伊朗稳定局势的行为“不可接受”。

前英国驻伊朗大使理查德·多尔顿爵士也认同英国与欧盟在伊朗示威问题上不公开表态的做法。他认为，欧盟和英国应该做的就是继续履行与伊朗在2015年达成的核协议承诺。

而中国方面，除了素来公开反对不干涉别国内政之外，与伊朗的长期友好关系，也绝没有支持美国的理由。更何况，伊朗在中国“一带一路”国际布局中发挥关键作用，伊朗局势的稳定符合中国的利益。

如此看来，特朗普认为伊朗“变革的时候到了”恐怕又是一出美国的独角戏。