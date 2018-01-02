好莱坞女星登整版广告发起抗性骚扰运动
超过300名女演员、作家和导演启动了一个项目，以求打击电影业内和其他工作场所的性骚扰。
这项目名为“时间够了”（Time's Up），通过在纽约时报上刊登的整版广告宣布成立。它被形容为“全球女性娱乐圈女性统一呼吁”。
早前有多名荷里活演员、导演、制片人等被指过去曾性骚扰其他人，包括制片人哈维·温斯坦（Harvey Weinstein）和奥斯卡影帝凯文·斯派西（Kevin Spacey）。
法律资助
Time's Up在其网站上发表的“团结信”中表示女性争取进入行业、争取晋升以及争取发声的权力十分困难，信件指“是时候打破这种牢不可破的垄断”。
这封信称是发给“每个不得不抵挡性骚扰的女人”。信件说这样的骚扰往往会持续下去，因为“肇事者和雇主从不面临任何后果”。
签署了信件的女明星包括娜塔莉·波特曼（Natalie Portman）、瑞茜·威瑟斯彭（Reese Witherspoon）、凯特·布兰切特（Cate Blanchett）、伊娃•朗格（Eva Longoria）和艾玛·斯通（Emma Stone）。这项活动已经筹集了超过1300万美元（合960万英镑）。筹款目标是1500万美元。
筹集的资金将用于资助工作中性骚扰受害者的法律支持，包括男性和女性。
该项目主要帮助那些无力支付保护自己所需开支的人，如农业或工厂工人、看管人员和女服务员。
信件还呼吁要解决“性别不平等和权力失衡问题”，强调社会需要晋升更多女性到具影响力的地置，也需要给她们平等的待遇。
去年12月，时代杂志将2017年“年度人物”颁给“打破沉默的人”，即是那些公开指责性侵犯和性骚扰的人。
去年也有#MeToo标签崛起，激发了全球男女分享他们的性虐待和骚扰故事的运动。
美国女演员艾莉莎·米兰诺（Alyssa Milano）在推特上利用这标签向性侵犯受害者提出声援后，广为流传。在2017年10月和12月之间，这个标签Twitter和Facebook上被使用了超过六百万次。