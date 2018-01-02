韩国平昌冬奥：朝鲜有望派代表参赛？

图片版权 Getty Images Image caption 目前，只有两名朝鲜滑冰运动员有资格参加冬奥会

韩国邀请朝鲜政府在1月9日举行会谈，讨论平壤当局会否派出队伍参加2018年在韩国平昌举行的冬季奥运会。

早前，朝鲜领导人金正恩表示，他正考虑派遣一支队伍前往平昌参加明年二月举行的冬奥会。

他说，韩国跟朝鲜应“紧急会晤”讨论朝鲜参赛的可能性。

韩国总统文在寅早些时候表示，他认为这是一个改善双方高度紧张关系的机会。

韩国统一部长赵明均周二（1月2日）提议，双方代表可以在两国边界的板门店开会。

这个守卫严密的非军事区是双方历史上曾经举行过会谈的地方。

他说：“我们希望南北双方可以面对面讨论朝鲜代表团在平昌运动会上的参与情况，以及为改善朝韩关系而共同关心的其他问题。”

朝鲜还没有回应，目前还不知道平壤将派遣谁将参加会谈。

图片版权 EPA Image caption 两韩目前关系十分紧张

朝韩最后一次高层会谈，在2015年12月在开城联合工业区举行。

他们没有达成任何协议就结束了，会议的议程也没有公布。

朝鲜在过去两年中迅速推进了核武器和公约武器计划，也多次无视联合国安理会制裁，进行导弹试射。

融化冻结的关系

文在寅在内阁会议上表示，他对金正恩的评论表示欢迎。

文在寅说，他早前已经建议奥运会可能是一个“开创性的机会”，走向和平。

他表示，政府有关部门应“迅速提出后续措施，迅速恢复南北对话”，确保朝鲜代表团出席奥运会。

但他表示，韩国跟它的国际盟友将继续合作，阻止朝鲜核武器和弹道武器的发展。

图片版权 Getty Images Image caption 朝鲜领袖金正恩向韩国伸出的橄榄枝，出乎外界预料

金正恩在发表新年讲话期间重复了他对美国的威胁。他说，整个国家都在朝鲜武器的范围内，发动核打击的按钮“永远在我的桌子上”。

然而，他向韩国提供了一个潜在的橄榄枝，说冻结的关系“应该融化”。

他说2018年对双方都是重要的一年，三八线以北是朝鲜诞生70周年、则南是冬季奥运。

他说：“我们应该化解冻结的南北关系，把今年这个有意义的一年作为国家历史上特别记载的一年。”

“新年礼物”

平昌冬奥会组委会主席李熙邦早些时候对韩联社说，他很高兴听到朝鲜可能参加2018年冬奥的消息。

他形容消息“就像是新年礼物”。

朝鲜官方媒体说，朝鲜在奥运会上“有了坚定的决心，要取得新的胜利”。

目前，只有两名朝鲜滑冰运动员有资格参加冬奥会。朝鲜错过了确认参赛的正式截止日期，但滑冰选手仍然可以在国际奥委会的邀请下竞争。