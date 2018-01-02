“国际水域” 新西兰人自建河心岛规避禁酒令

图片版权 DAVID SAUNDERS Image caption 一群庆祝新年的新西兰人建造了一个小岛，以规避当地不准在公共场所喝酒的禁令。

一群新西兰人在海岸边用沙子堆造了一个小岛，试图通过这种创造性的方式规避当地不准在公共场所喝酒的禁令。

上周日下午低潮时，这群人在科罗曼德半岛的泰鲁阿河口建造了这个岛。

然后，他们在小岛上放置了野餐桌和用于冰镇饮料的冰盒。

当地人开玩笑说，他们在"国际水域"，从而免受官方禁酒令约束。

据新西兰的一家网站stuff.co.nz报道，新年前夜，这些人在岛上喝酒、观看烟花表演直到深夜。周一早上，这个小岛仍然完好无损。

科罗曼德在新年期间禁止在公共场合饮酒，违反禁令的人面临250新西兰元（约合130英镑或180美元）的罚款或被捕。

但是当局似乎以轻松的姿态来面对这一创意性举动。

当地警方的巡查指挥官约翰·凯利（Kelly）说，"这是创造性思维，如果我当时知道的话，我可能会加入他们的行列。"

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这些图片被大卫·桑德斯（Saunders）发布在当地脸书的小组上。

桑德斯向BBC表示："能看到一些新西兰人玩得开心，真是太棒了。"

但是一个著名的社区组织者诺迪·沃茨（Watts）说该禁令并没有起到作用，只是单纯导致大量的逮捕。

他说警方在"处理醉酒的青少年"。

沃茨向新西兰先驱报表示，"那不是警察的职责，那是他们父母的职责。"

据该报报道，沃茨表示，"警方和圣约翰救护机构对这一结果感到沮丧，并认为必须做出调整。"