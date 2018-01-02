真“致命美食”：日本两人因吃麻糬死亡

图片版权 AFP Image caption 麻糬：美味却致命？

新年伊始，日本已有两人因被传统美食麻糬噎到死亡，还有多人情况危殆。

麻糬这种食物看上去无害，但每年都有人因此丧命，日本官方每年也会特地提醒国民，小心食用麻糬。

麻糬究竟是什么？

麻糬其实是圆形糯米饼，松软而耐嚼、造型可爱。

制作麻糬时，需要先将糯米蒸熟后捣碎。

图片版权 AFP Image caption 东京某处，人们正在捣碎用来制作麻糬的糯米

糯米捣碎后制作成麻糬形状，再进行烘烤或蒸煮即可。

每年伊始，日本家庭会在蔬菜汤中加入麻糬，一起庆祝新年的到来。

麻糬何以致命？

麻糬黏性高且耐嚼。由于它们体积较大，很难一口吞下，在下咽前通常需要费力咀嚼。

对于儿童或老人等不能正常咀嚼的人群来说，这种食物可能吃起来比较困难。

图片版权 AFP Image caption 日本当局警告称，如果不能充分咀嚼，食用麻糬前应先将其切成小块

如果没有充分咀嚼就马虎下咽，黏黏的麻糬会附着在喉咙，从而导致窒息。

根据日本媒体报道，每到新年期间，90%因吃麻糬噎到而被送往医院的人，都在65岁以上。

怎样吃麻糬才安全？

咀嚼、咀嚼、再咀嚼。如果做不到这点，就要把麻糬切开再食用。

日本当局每年都会在新年来临之前发出警告，提醒人们在食用麻糬前要先将其切成小块，年幼及年长者尤其需要注意。

尽管如此，每年仍然有人因为这种食物死亡。

2014到2015年跨年期间，这一数字达到9人，为历年最高。2016年有一人，去年也有两人因此去世。

同时每年因吃麻糬而命危的日本人也在不断增多。