图片版权 Twitter/Logan Paul Image caption 视频显示保罗对于发现遗体显然感到震惊，但仍在说笑

美国网络红人保罗（Logan Paul）早前发布了一条在日本“自杀森林”拍摄的片段，期间拍到一名自杀者的遗体后，仍然有说有笑，引来批评。这位网络红人其后道歉，说他不期望会被原谅。

视频显示，保罗和朋友在自杀频发的青木原森林中发现了那具遗体。

这个15分钟的视频，是他在日本发帖的一部分，当时他和朋友一起在当地旅行。

视频发布后，引发了一连串的批评，有些评论称片段“不敬”和“恶心”。保罗后来道歉，说自己为求吸引注意，“失去分寸”。

该视频在周日（12月31日）上传，在YouTube上被删除之前已有数百万人次观看。

保罗在视频中表示，他们将访问森林，专注于“闹鬼”的一面。走了一小段路进入森林后，小组遇到了一个尸体。

该组拍摄接近遗体，拍摄了几个特写镜头，只有脸部模糊了。

他对于发现遗体显然感到震惊，但仍在说笑。

此时，视频的声带录得保罗的一名朋友说，他看见到了遗体感到“不舒服”。保罗然后问他：“什么，你永远不会站在一个死人旁边？”他然后笑了起来。

死者的身份不详。

保罗在推特发布的道歉视频中说，他犯了一个“严重”的失误，他“不期望被原谅”。

他说：“我本来不应该发布视频，我应该把摄影机放下来，停止记录我们正在经历的事情，有很多事情我应该做的不同，但我没有。”

“我为自己感到羞耻，”他补充说。 “我对自己感到失望。”

日本是发达国家中，自杀率最高的国家之一。

青木原在日本乃至世界各地广为人知，声誉却不是那么好：那是想要自杀的人的目的地。

有关每年自杀人数的数据不公开，以避免为这个森林宣传。当局也在森林里，张贴标志敦促人们寻求医疗帮助，而不是结束生命。

保罗在上载片段后第二天，他的名字已经成为热门搜寻字。

有评论指责他行为不当，不尊重。有些人呼吁将他的整个频道从YouTube中删除。

一些支持者坚持认为，保罗是犯了错误，但外界应原谅他这个“无心之失”。有网民留言指洛根保罗“仍然是最好的”，附上标签指洛根保罗“已被原谅”。

他在推特页面上张贴道歉，请粉丝不要为他辩护，因为他的行为“不应该被辩护”。

他还表示，他的原意要通过视频提高对自杀和自杀预防的意识，“在互联网上产生积极的涟漪，而不是造成消极的风气”。

图片版权 Reuters Image caption 日本是发达国家中，自杀率最高的国家之一

如上载到YouTube的视频点击量超过某数字，公司会向视频的发布者提供现金奬励。保罗的视频发布后，该公司向媒体发表声明，慰问片段中出发的遗体的家人。

声明说：“YouTube禁止暴力或血腥的内容以令人震惊的，耸人听闻的或不尊重的方式发布。”

声明也说，该公司有与安全组织（如预防自杀生命线）合作，为YouTube安全中心提供教育资源。

珍惜生命， 自杀不能解决问题，生命一定可以找到出路。若须咨商或相关协助：

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