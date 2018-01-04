重开板门店热线 朝韩怎样通过红绿电话互动

图片版权 Reuters Image caption 这是韩国自由之家的南北直拨电话。北韩的Panmungak大楼附近有一个类似的设备。

在过去两年的每个工作日，一名韩国官员拿起一个绿色电话，给在边界对面的朝鲜官员打电话。当时没人接电话。

但在2018年1月3日15时30分（格林威治时间06:30）这一切都发生了变化，20分钟内双方进行了热线测试，标志着朝鲜半岛紧张局势的缓和。

板门店边界村的热线长期以来一直是技术上处于战争状态的邻居之间的一个主要沟通渠道。但是我们了解多少呢？

"不开玩笑"

它看起来像冷战时期的一些东西 - 事实也是如此。 1971年为方便南北红十字会之间进行会谈，而安装了这个直线电话：内置在黑色和木质办公桌，并装有绿色和红色的电话和电脑屏幕。

本故事顶部的照片是位于韩国的自由之家，并连接到朝鲜Panmungak办公室的类似办公桌。这两座建筑物距离非军事区内的板门店不到100米（328英尺）。

1972年，又建立了更多的沟通电话线路，为朝鲜半岛的统一铺路。并在20世纪90年代和2000年代再次建立了联系。

今天朝鲜和韩国之间有33条通讯线路，其中5条用于日常通讯，21条用于韩朝对话，两条用于空中交通问题，两条用于海事问题，三条用于联合经济合作问题。

但自从2016年2月朝鲜和韩国断绝关系后，他们大部分处于瘫痪状态。此前，首尔在开城（Kaesong）的核试验中暂停开城工业园区的联合经济项目。

一名韩国的通讯官员回忆在20世纪90年代初在韩联社工作时的情景。

金妍哲（Kim Yeon-cheol）在2008年对该机构说： "所有的电话都是官方的，我们之间不会聊天讲笑话。"

他描述了每天早上9点打电话，然后在16点下班前再打电话的日常工作。

他补充说："我们在双数日期给他们打电话，朝鲜甚至在单数日期给我们打电话。"

一位韩国统一部发言人告诉英国广播公司（BBC），单双数日期通电话的日子已经一去不复返。但每天两次打电话的例行公事 - 对韩国人来说，这已经不是什么新鲜事了。

他们用绿色线打电话。红色的电话是接收来自朝鲜的电话。近两年来，两国都没有取得任何进展。

该部发言人说："从技术上来说，这些线路仍然连接在一起，但朝鲜没有拿起电话。"

她解释说："2016年2月以前，双方每星期一到星期五进行日常接触，任何一方都会在09:00打电话检查电话是否还在工作。"

"如果我们有一个消息，我们会问朝鲜是否乐意接收它，然后我们会把电话放下来，这个消息要么通过传真机发送，要么通过面对面的会议。"

2015年，朝鲜把时区提前了半个小时，使得双方陷入了轻微的混乱。

"真诚的"对话

朝鲜决定重开热线，是因为金正恩在新年的演讲中说，他与首尔"开放对话"，并想派团队参加下月的韩国平昌的冬季奥运会。

图片版权 Getty Images Image caption 朝鲜会出现在平昌奥运会的现场吗？

处理南北韩关系的李子权表示，金正恩已下令重开谈判，讨论"谈判的正确时机，派代表团参加平昌冬奥会"。

他表示将"真诚忠实地保持密切联系"，"讨论与派遣冬奥会代表团有关的工作层面的问题"。

韩国统一部发言人告诉BBC，周三的电话主要是为了测试线路。她表示，现在说明未来如何发展联系还言之过早，但"可能是通过面对面的会议或正式的信件交流"。