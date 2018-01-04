马航MH370：私营公司准备重启搜寻工作

图片版权 AFP/GETTY Image caption MH370消失时机上有239人

一家私营救助公司派其一艘船只驶向一片MH370可能的搜索区域，希望能找到这架2014年消失的飞机。

这家名为Ocean Infinity的美国公司表示，希望能尽快获得恢复搜寻这架失踪飞机的合同。

该公司并不会因为搜索获得报酬，但如果成功找到的话，将获得数百万美元。

2014年3月8日，MH370航班从吉隆坡飞往北京途中在雷达上消失，机上有239人。

它的命运仍然笼罩着神秘色彩，去年一月针对这架飞机的搜索行动暂停。

MH370是如何消失的？

这架马来西亚航空公司的航班起飞前往北京，本应按照东北向的航线，飞越柬埔寨和越南，再飞往中国。

飞行几个小时后，飞机停止发送通讯信息，有限的信息表明飞机向西转，然后开始向南飞行。

马来西亚当局公布的追踪数据似乎证实，这架飞机在澳大利亚西南部的印度洋坠毁。

到目前为止发现了什么？

MH370的搜索工作是航空史上最大的水面和水下搜索之一，涉及澳大利亚，马来西亚和中国。

这项大规模搜索行动覆盖了12万平方公里，估计耗资约2亿澳元（1.2亿英镑，1.33亿欧元），搜索持续了1046天，后于2017年1月暂停。

图片版权 Reuters Image caption 机翼的一部分在法国留尼旺岛被发现

尽管水下搜索没有任何结果，但是飞机的碎片被冲上了印度洋上的一些岛屿和非洲海岸。

为什么停止搜索？

由澳大利亚领导的这场搜索计划于2017年1月结束。

到这个时间点，印度洋南部的专用船上部署的水下无人机和声纳设备什么都没有发现。

尽管2016年底新的分析显示，这架飞机可能比原来的搜索区域更靠北，但搜索工作并未延续。

图片版权 Getty Images Image caption 失事飞机可能比原来的搜索区域更靠北，但搜索工作并未延续

新一轮搜索有何不同？

Ocean Infinity租用了一艘挪威的研究用船进行搜索。据媒体报道，该船载有几艘自主潜艇，希望能够比上次行动快得多。

搜索区域也将比澳大利亚运输安全局确定的区域小得多。这一面积为25,000平方公里的区域位于在南印度洋较早搜索区域的北部。

这家美国公司并未透露该行动的预计成本。

该公司的搜索工作延续了一项有着数百年历史的海上搜救行业模式，称其为"无效果-无报酬"（non-pay-no pay）原则， 这是一种在搜寻有价值的沉船货物中常见的交易模式。

根据该类协议，Ocean Infinity公司将承担搜索的成本，只有确定找到了飞机才能获得报酬。

该公司一名发言人告诉BBC："该公司有希望在未来几天收到重启MH370搜索的最终合同。"

"在天气允许的时间窗口相对较窄的情况下，我们于是移动船只到可能的搜索区域以节省时间，相关的合同希望很快到来。"

马来西亚交通部副部长阿齐兹·卡普拉维（Kaprawi） 告诉记者，与该公司的谈判正处于最后阶段，政府对他们的报价"非常认真"。