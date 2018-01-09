朝鲜的奥运情结：炸弹、封杀与荣耀

图片版权 Reuters Image caption 朝鲜总计获得过16枚奥运金牌

对于朝鲜这样一个信奉"形象至上"的国家，奥运会也可能等于给他们出了一个大难题。

运动员赢了—过去朝鲜拿过很多很多奖牌，当局可以拿来做证据，宣传祖国母亲的强大和伟大领袖的英明。但是输了，则可能被当局看作有损形象，特别是如果输给了他们眼中的“宿敌”：比如日本、美国、韩国。

如果朝鲜确实派团参加将于二月在韩国平昌举行的冬奥会，这将成为技术上仍然处于战争状态的韩国和朝鲜之间的破冰之举。

过去一段时间，平壤因为试射导弹、核武器一直和华盛顿、首尔恶语相交。虽然只有两名运动员取得了参赛资格，但是，参加冬奥会这样的国际大赛事关朝鲜的民族自豪感。

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朝鲜非鼠辈

朝鲜自1964年以来参加冬奥会，1972年以来参加夏奥会。简言之，奖牌榜上，朝鲜并非鼠辈。

朝鲜总计获得过56枚奖牌，其中16枚是金牌。有一种说法，如果以经济产出为基数来计算的话，朝鲜在夏季奥运会上获得的奖牌总数位居世界第七。

朝鲜的大多数奖牌来自摔跤、举重、柔道和拳击，值得注意的是，冬奥会中仅获得过两枚奖牌。

失败不转播？

在朝鲜，体育比赛几乎永远不是直播，以防比赛结果对平壤不利。记得2014年亚运会，赌注不能再高了。朝鲜男子足球队闯入决赛，对手是老冤家韩国，韩国恰好还是东道主。

赛前，浓墨渲染、万众期待，最终，韩国加时赛攻进一球，以1比0获胜。朝鲜当局把这场比赛从历史上一笔勾销。

BBC国际媒体观察部的朝鲜分析员科曼（Alistair Coleman）说，"朝鲜从来不提比赛结果。在朝鲜，仅就官方媒体而言，任何人都不知道这场比赛的结果。"

图片版权 Getty Images Image caption 朝鲜只有两名运动员获得韩国平昌冬奥会参赛资格

输了怎么办？

在朝鲜，精英运动员的待遇相当不错，如果在奥运会上成绩出色的话，奖金可能非常丰厚，包括汽车、甚至公寓。胜利游行很常见，运动员获得奖牌要归功于朝鲜体制、当然还有领袖的伟大、光荣和正确。

曾有传言称，奥运会上成绩很差的运动员被关进监狱，但是分析人员提醒，这远远没有得到确认。

专门关注朝鲜事务的新闻网站（NK News）的分析人员特尔泰斯基（Fyodor Tertitskiy）说，"至少过去几十年间，输了会受批评，但是朝鲜确实也懂得，如果开始把运动员关进监狱，很快，这个国家就剩不下多少运动员了。"

"因此，就我所知，在现代朝鲜，即使运动员在比赛中输了个一塌糊涂，他们甚至可能都不会被开除出党，但是，在接下来的总结会上，要严肃地、长篇大论地做自我批评。"

尽管近些年来局面可能有变，一名在1990年北京亚运会柔道决赛中败北、后来脱北的朝鲜柔道选手说，他由于比赛输了被送去下煤窑。

另外一点值得一提的是，好像从来没有朝鲜运动员在参加奥运比赛期间叛逃。如同外交官一样，运动员的家人也留在国内，如果试图叛逃，家人可能会受到惩罚。

Image caption 金贤姬2013年接受BBC采访

抵制与炸弹

1984年，共产主义阵营的许多国家、其中包括朝鲜都效仿前苏联，抵制洛杉矶奥运会。之前1980年，美国因为苏联入侵阿富汗抵制莫斯科奥运会。

但是，洛杉矶之后的那届奥运会主办权落入首尔之手，令平壤恼羞成怒。特尔泰斯基说，朝鲜当局发起一系列游说攻势，要求奥委会换地、或者由两个朝鲜共同主办。

作为破坏韩国整体计划的一部分，1987年，朝鲜特工爆炸大韩航空班机，115人遇难。

2013年，当年参与此次行动的朝鲜女特工（金贤姬）告诉BBC，她的上司说，爆炸会"在韩国造成混乱"。

BBC2013年采访金贤姬的文字和视频（英文）：炸飞机的朝鲜特工

图片版权 Reuters Image caption 2016年里约奥运会上，韩国和朝鲜运动员同框自拍

冰场搞外交？

如果平壤确实派团参加韩国平昌冬奥会，朝鲜的奖牌希望将落在两名获得参赛资格的运动员肩上：花样滑冰选手，25岁的金柱希和18岁的廉太钰。

这对双人组合的加拿大教练形容他们，初来时是"未经打磨的钻石"。他还告诉路透社，"他们的终极梦想是成为世界冠军。"

有分析人士认为，在长达几个月和美国舞刀弄剑、半岛局势高度紧张之后，金正恩新年伊始对韩国冬奥会表示感兴趣，或许是希望以此提升朝鲜的国家形象。

对于韩国来说，朝鲜能来参加。也是一个确保平昌冬奥会不受平壤放导弹干扰的一个好机会。

也有人认为，金正恩可能希望借助冬奥会在首尔和华盛顿之间插一杠子。美国正在施加最大压力、试图迫使平壤终止其武器研发计划。