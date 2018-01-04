朝鲜石油禁运：受查台湾商人陈世宪是谁？

图片版权 TVBS/Screenshot Image caption 1965年出生的陈世宪，自父辈起长年经营远洋渔业。

被指违反联合国制裁令，涉嫌向朝鲜偷运石油的一名台湾商人陈世宪遭到当局调查。

台湾检控人员在一份声明中说，陈世宪谎报该船是使向香港的，但实际上它是航行在国际海域，试图向朝鲜出售石油。

陈世宪是在周三被逮捕的。

首尔上周说，一艘香港籍“方向永嘉”（Lighthouse Winmore）货轮，因为疑似运油给朝鲜遭到韩国扣押。韩方并指，该船属于台湾集团营运。

目前台湾方面确认，该船并非登记在台湾，也非台湾公司租用船只。台湾《自由时报》称，陈世宪是通过一名"中国的中间人"来出售石油的，他本人并不知道油是卖给朝鲜的。

台湾高雄地检署并发动搜索带回陈世宪在内8人调查。该署怀疑，陈世宪明知旗下船只会前往公海交易油品，却在出口报单上填写目的地为“香港”，涉嫌登载不实文书。

图片版权 AFP Image caption 北京称方向永嘉号自2017年8月以来未曾停靠中国港口；台北称油轮11月曾到台中靠港补给。

陈世宪是谁？

1965年出生的陈世宪，自父辈起长年经营远洋渔业。报道称，他本人是鲔鱼（大陆称金枪鱼）公会成员。根据台湾《上报》引述，2001年大陆与台湾在金门岛“小三通”开放前，陈世宪一家就已经靠捕捞积累了不少资本。

随后，陈世宪也将经营的触角延伸至油品运输，收入相当可观，在鲔鱼淡季的时候成为稳定资金来源。

台湾远洋渔业一向以鲔鱼、旗鱼与鱿鱼为主，其中鲔鱼更是大宗渔获来源。 2005年，当时台湾的鲔鱼配额遭到删减，陈世宪还曾经受电视台访问，出面抗议“这是不合理的待遇”，要求台湾跟告状的日本强势抗议。

联合国安理会去年12月通过对朝鲜的新一轮制裁决议后，韩国在2017年底先后扣押两艘运油轮，调查其向朝鲜运送石油产品之嫌疑。

据悉，陈世宪的船只被指向一艘朝鲜船只输送600吨的原油。

海关人员表示，陈世宪的船曾在10月份访问韩国的丽水，并在那里装载了1.4万吨日本精炼油，再返回台湾。

韩国当局说，该艘船是在中国附近的国际水域以船对船方式将石油转运给朝鲜船只"三钟2号"的。

图片版权 AFP Image caption 朝鲜进口石油的官方数据极难获取。

被扣油轮的具体身份清楚了吗？

BBC中文记者综合九大国际港口监督公约机构之一——《东京谅解备忘录》港口国监督委员会（东京MOU）——以及两家知名船舶追踪网站—— MarineTraffic.com 和 VesselFinder.com ——得出两艘涉案运油轮的综合信息，以及它们被扣押前的受检纪录：

方向永嘉號 Lighthouse Winmore 登記船東：廣州方向海運管理有限公司 中國香港 註冊 2014年 建造 總噸位 11253公噸

載重噸位 16500公噸

船舶總長 144米

最大寬度 23米 Reuters

方向永嘉号（ Lighthouse Winmore ）最近三次受检纪录

2017年12月4日——韩国光阳

2017年11月24日——韩国光阳

2017年1月8日——印尼杜迈

资料来源：《东京谅解备忘录》港口国监督委员会

交保被限制出境

陈世宪目前本人以台币150万（即5万美金）交保，并被限制出境。官方解释，虽然认定陈世宪没有直接违反台湾法律，但如果真的涉及违反国际制裁，将事关重大，因此先限制其出境。

台湾《自由时报》报道，陈世宪曾对台湾检方表示“不认识交易对象”，还称国际油品买卖就是有“潜规则”，即不知道交易对象身份。他称，这样的做法是要避免买家跳过掮客，自己跟买方交易就是“破坏行规”。

不过，台湾并非联合国成员，且在事实无法证明陈世宪有违反任何规定前，无法断定有罪与否。一些分析人士说，就算遭判罪，顶多是以“登载不实文书”遭罚锾。