比拼金正恩：特朗普真有核按钮吗？

日前，朝鲜领导人金正恩说，核按钮一直就在他的办公桌上。

美国总统特朗普立刻发帖，夸口说他的核按钮比金正恩那个“大多了”、“厉害多了”。

虽然按“按钮”早就成了发动核战争的同义词，但是实际上，特朗普并没有字面意义上的“按钮”。那么，他有什么呢？

图片版权 AFP Image caption 这个公文箱里装的是核武密码

“饼干”和“足球”

作为美国三军最高指挥官，特朗普有的是“饼干”和“足球”。

2017年1月20日，在美国首都华盛顿的新总统就职典礼上，一位拎着一个皮包的军官将陪伴在奥巴马总统身边。

新总统特朗普宣誓完毕，这个军官迅速将皮包交给特朗普身边的一位军官。

皮包里是一个手提箱，绰号"足球"。手提箱里是一个3英寸宽5英寸长的数字硬盘，它也有一个绰号，"饼干"。

这块"饼干"里储存的是美国发动战略核打击的密码。

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他怎么用呢？

实施核打击，当然有一个指挥链，涉及比如美国国防部长等多位高官。但是，发动核打击的大权，归根结底只掌握在一个人手里，美国总统。

如果特朗普总统要使用核武器，他可以先和顾问班子探讨一系列选项，然后向五角大楼高级军事官员下达命令。

这些军官会通过交换密码验证总统的身份。这些密码印在被称为"饼干"的卡上，总统走到哪儿带到哪儿。

然后，命令将传达给美国战略司令部，司令部再向地面（或者潜艇）部队的官兵转达指令和密码。接下来，这些官兵就可以发射导弹了。

哪些人可以向总统说"不"？

一旦总统下达了打击命令，国防部长有受宪法规定的义务执行总统的命令。

理论上说，如果国防部长有理由怀疑总统精神失常，可以拒绝执行命令。但这等于构成兵变，总统可以撤了他的职，由副国防部长执行命令。

根据美国宪法第25补充条款，美国副总统理论上可以宣布总统的精神状态无法做出恰当的决定。但他要得到政府内阁多数的支持。