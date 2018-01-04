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一本新书披露，美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump ）对大选胜利感到十分“困惑”，也不喜欢自己的就职典礼，并且害怕白宫。

美国记者迈克尔·沃尔夫（Michael Wolff）的新书《火与怒：特朗普白宫内幕》(Fire and Fury: Inside the Trump White House) 意图揭开伊万卡·特朗普（Ivanka Trump）不为人知的总统野心。

这本书还详细描述了特朗普对于传媒大亨鲁伯特·默多克（Rupert Murdoch）的尊敬，但显然这种钦佩不是双向的。

但是白宫新闻秘书莎拉·桑德斯（Sarah Sanders）称，书中充满了“虚假和有误导性的叙述”。

沃尔夫称，著作是根据超过200次采访写成的。

以下是这本书曝光的十一宗大内幕，并附有BBC驻北美记者安东尼·泽克尔（Anthony Zurcher）的评论。

1. 班农认为小特朗普的一次会面是“叛国”行为

这本书称，前白宫首席战略顾问斯蒂芬·班农（Steve Bannon）认为小唐纳德·特朗普（Donald Trump Jr ）和一些俄罗斯人的一次会面是“叛国”行为。

在2016年6月的会面中，俄罗斯人曾向小特朗普提供了关于希拉里·克林顿（Hillary Clinton）的不利信息。

沃尔夫写道，班农曾这样描述那次会面：

“这三位竞选团队中的高级人士认为，在特朗普大厦25楼的会议室与外国政府人员见面是一个好主意——在没有律师在场的情况下。他们没带任何律师。即使你认为这不是叛国、不爱国或坏行为，我却认为这就是，你应该立即报告美国联邦调查局。”

据报道，班农说司法部将主力调查特朗普竞选团队与俄罗斯之间的洗钱关系，并称“他们将会在全国电视上像碾碎鸡蛋一样碾碎小特朗普”。

泽克尔说：班农只用几句就引爆了炸弹。白宫一直努力贬低特朗普大厦去年六月发生的会面的重要性、并企图指控相关调查是猎巫行为。班农指出，这次会面糟糕、更令人不可原谅的是愚蠢极了。班农直接指控特朗普家人、并使用针对个人的言词，令他的攻击更凌厉。

2. 特朗普对大选胜利“十分困惑”

《纽约》杂志收录了沃尔夫的一篇文章。文章指，沃尔夫称特朗普去年11月赢得总统大选后十分惊愕。

“大选之夜晚上八点后不久，当没有意料到的趋势——特朗普可能实际赢得选举——似乎被证实后，小特朗普告诉一个朋友，他的父亲看上去好像见到了鬼。梅拉尼娅流下了眼泪——却不是开心的泪水。在一个多小时中，班农观察到特朗普从困惑变得难以置信，然后又变得惊恐。但是最后，特朗普突然变成了一个相信他应该成为、并且有完全能力当美国总统的人。”

泽克尔说：这与特朗普圈子的说法大相径庭。竞选团队有些成员或许正准备为散选后“软着陆”作准备，但特朗普与紧密盟友相信他们会取得成功。“惊恐的特朗普”从来都不是剧本的一部分。

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3. 特朗普不满就职典礼

沃尔夫写道：“特朗普并不享受自己的就职典礼。他对一线明星冷落典礼感到很生气，对布莱尔宫的设施感到不满，而且明显在与自己的妻子吵架，他的妻子看上去快哭了。”

但是第一夫人办公室否认了这些说法。

传播总监斯蒂芬妮·格里沙姆（Stephanie Grisham）在声明中说：“特朗普夫人支持丈夫竞选总统的决定，事实上，还鼓励他这么做。她有信心他能赢，并且在他赢得大选后十分开心。”

泽克尔说：梅拉尼娅板着脸、当丈夫望向她时强颜欢笑的视频早前疯传，沃尔夫的说法与视频的故事一模一样。另外，这也解释了为何特朗普对就职典礼的成功、出席人数如此坚持。他认为自己被轻视及受委屈。

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4. 特朗普喜欢“追求”朋友的妻子

根据美国媒体获得的书中另一章节，特朗普曾经炫耀，与他朋友的妻子上床让“生活有意义”。

“在追求朋友的妻子时，他会试图说服她其丈夫也许并不是她想象的样子，”沃尔夫引述特朗普的朋友称。

5. 特朗普认为白宫“恐怖”

沃尔夫写道：“事实上，特朗普发现白宫让人烦恼，甚至有一点恐怖。他回到自己的卧室——这是自肯尼迪以来第一対有自己房间的总统夫妇。在初到白宫的那些天，他订购了两台电视，尽管白宫已经有一台了。他还购买了一把门锁，这导致他和美国特勤局曾短暂对峙，因为美国特勤局坚持他们进入房间的权限。”

泽克尔说：自成年以来，特朗普一直根据自己的规矩生活──作为一个地产界富商，他的财富可以满足他的兴致及个人特质。对他来说，适应白宫生活一定令他感到震惊。

6. 伊万卡想当总统

沃尔夫称，特朗普的女儿和女婿贾里德·库什纳（Jared Kushner）据称达成了一项协议：伊万卡未来可能竞选总统。

“衡量了风险和回报后，在他们知悉的人的建议下，库什纳和伊万卡决定接受他们在白宫的角色。这是这对夫妇的共同决定，在某种意义上是共同的工作。他们之间还达成了一项认真的协议：如果未来某些时候机会出现，她会竞选总统。伊万卡想，第一位女总统并不是希拉里，而是伊万卡……当有人告知班农伊万卡与库什纳的协定时，他感到十分震惊。”

泽克尔说：班农与库什纳夫妇不和并非甚么秘密，亦不令人惊讶。他们两人代表班农对抗的一切──东岸的精英主义及裙带关系带来的“权利”。由于家庭的关系，总统会聆听他们的意见──根据沃尔夫的说法，他们两人更希望缔造政治王朝。

图片版权 Getty Images Image caption 2016年竞选活动期间，特朗普轻拍当时怀孕伊万卡的肚子

7. 伊万卡嘲笑父亲的“遮秃发型”

书中称，美国第一女儿曾取笑父亲被指称的“头皮缩减手术”。

“她对待父亲有一些冷漠、甚至讽刺，甚至向其他人嘲笑他的遮秃发型。”

泽克尔说：假如这件“内幕”令特朗普最感不满的话，并不会令人感到意外。特朗普对自己的头发深感自豪，并曾让《今夜秀》主持吉米·法伦（Jimmy Fallon）在节目上抚摸他的头发，以确认头发是真的。特朗普的发型，跟他的酒店跟镀金电梯一样，都是特朗普品牌的重要部份。

8. 白宫不确定优先事项

白宫副幕僚长凯蒂·沃尔什（Katie Walsh）曾询问库什纳，政府希望实现什么目标？

但是书中称，库什纳没有给出答案。

“‘给我总统想关注的三件事情，’她（沃尔什）要求，‘白宫的前三位优先事项是什么？’这是一个能想象到的最基本的问题——任何一名合格的总统候选人在入主宾夕法尼亚大道1600号之前就应该能回答。特朗普上台六周后，库什纳仍然没有一个答案。‘是的，’他对沃尔什说。‘我们也许应该讨论这个。’”

泽克尔说：新政府都需要时间去找到立足点，但特朗普政府这个问题更加严重。他的竞选政纲包括增强边界控制、重新谈判贸易协议、大规模减税并推倒奥巴马医保，决定哪些议题是优先选项显现是个挑战。当踏进白宫时，他容许国会以医改成为首项议题──但该项目并不顺利，缠绕特朗普将近一年。

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普据称十分尊敬默多克

9. 特朗普钦佩默多克

曾给默多克（Rupert Murdoch）写过传记的沃尔夫，指特朗普十分尊敬这位传媒大亨。

“鲁伯特·默多克曾承诺要拜访当选总统特朗普，但他来晚了。当一些客人打算离开时，越来越激动的特朗普保证默多克已经在路上了。‘他是一个伟大的人，最后的伟人，’特朗普说，‘你们必须留下来看看他。’”

泽克尔说：特朗普于竞选期间，曾与福士新闻发生冲突。不过，特朗普是福克斯新闻（Fox News）的粉丝──而他上台后，福克斯新闻是他最大的支持者。

10. 默多克称特朗普为“白痴”

根据沃尔夫叙述的一次默多克和特朗普的电话，钦佩不是相互的。通电内容是关于总统与与硅谷高管们的会面。

书中写道：“默多克建议采取开明的态度处理H-1B签证，该签证能让美国挑选移民，可能很难与特朗普建立一面墙、关闭边境的承诺一致。但是特朗普看上去并不在意，还向默多克保证‘我们会搞定的’。‘真是个白痴，’默多克放下电话，耸耸肩说。”

图片版权 Getty Images Image caption 迈克尔·弗林

11. 弗林知道与俄罗斯的关系“是一个问题”

书中称，美国前国家安全顾问迈克尔·弗林（Michael·Flynn）知道因演讲从莫斯科获得钱财可能会给他带来困扰。

沃尔夫写道，选举之前，弗林“已经被朋友告知从俄罗斯人那里因演讲拿45000美元不是一个好主意。”

弗林已经被司法部特别检察官起诉。