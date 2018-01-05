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韩国媒体表示，朝鲜已经同意于下周进行高层会谈，商讨朝鲜派出代表团参加平昌冬奥会事宜。

朝鲜领导人金正恩在本周较早前曾表示，派出代表团赴韩参赛将是“展示国家团结的好时机”。

会谈预计将于1月9日在朝韩边界的板门店非军事区进行。

一名韩国统一部官员向法新社透露，朝方接受会谈邀请的决定是在周五（1月5日）早上通过传真发送至韩国的。

图片版权 JUNG YEON-JE Image caption 韩国统一部长官赵明均表示，韩方向朝鲜提议于1月9日进行会谈

韩国总统文在寅早些时候表示，他认为这是一个改善双方高度紧张关系的“突破性”机会。

朝鲜半岛战争以来，朝韩双方从未签订终战协议，在理论上仍处于战争状态。板门店是守卫森严的非军事区，也是历史上朝韩双方多次进行会谈的地方。

本周较早前，朝鲜重新接通在边境的电话热线，令两方能够再次进行对话。

此次表达参加冬奥会的意愿前，朝鲜与美国已经持续数月互相发表激烈的言论。

朝美领导人均向对方作出过用核武攻击的威胁。

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朝鲜因为多次违反联合国协议，进行核试验及导弹测试，令国际社会不满，亦导致更多的国际制裁。

在朝鲜领导人金正恩表示考虑派出代表团参加平昌冬奥会之际，韩国与美国亦在周四（1月4日）达成共识，将原定于冬奥会期间进行的两国联合军演延至冬奥会之后进行。

朝鲜则一直将美韩联合军演视为侵略威胁。

美国国防部长马蒂斯（James Mattis）表示，延期军演是一个“操作问题”，是正常的“礼尚往来”。他还表示，演习将会在3月19日冬残奥会结束后进行。